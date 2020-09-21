Dahası, Apple Watch Series 6, tarzınıza mükemmel bir şekilde uyması için en çok kasa ve kordon seçeneğiyle şu anda alabileceğiniz en renkli Apple Watch. Özel kasa malzemeleri için bazı renk seçenekleri mevcuttur, bu nedenle sizin için hangisinin en iyi Apple Watch rengi olabileceğine dair bir fikir edinmenize yardımcı olmak için burada sizin için bir liste hazırladık.

Tüm Apple Watch 6 Renkleri

Apple Watch Series 6 kılıfları şu renklerde gelir:

Gümüş (alüminyum ve paslanmaz çelik)

Altın (alüminyum ve paslanmaz çelik)

Uzay Grisi (alüminyum)

Mavi (alüminyum)

Ürün KIRMIZI (alüminyum)

Grafit (paslanmaz çelik)

Uzay Siyahı (paslanmaz çelik ve titanyum)

Titanyum (titanyum)

Gümüş kasalı Apple Watch 6 (alüminyum veya paslanmaz çelik)

Apple Watch'taki gümüş kasa oldukça klasik bir görünüm sunuyor ve neredeyse tüm farklı Apple Watch kordonları ile harika görünüyor. Tarz tercihinizi sık sık değiştirir ya da farklı kıyafetler veya mevsimler için farklı kordonlar seçerseniz gümüş kasa aradığınız şey olabilir. Alüminyum versiyon mat bir yüzeye sahipken, paslanmaz çelik versiyon parlak bir yüzeye sahiptir.

Apple Watch 6 Gold kasa (alüminyum paslanmaz çelik)

Altın, farklı kordonların çoğunda güzel görünen zamansız bir renktir ve gümüş rengine daha mücevher benzeri bir hava katar.

Apple Watch 6 Space Gray (alüminyum)

Uzay Grisi, Gümüşten daha koyu bir renktir ve aynı zamanda şık ve cilalı görünür, neredeyse siyah görünümlüdür.

Apple Watch 6 Blue (alüminyum)

Bu modaya uygun mavi ile Apple, Apple Watch mat kaplamalı alüminyum kasaya tatlı bir renk dokunuşu katıyor.

Apple Watch 6 Product RED (alüminyum)

Kırmızı cila sadece alüminyum kasa için mevcuttur. Cesur, modaya uygundur. Genç ve heyecan verici görünen kırmızı bir Sport Loop kordon ile birlikte gelir.

Apple Watch 6 Graphite (paslanmaz çelik)

Grafit kasalı Apple Watch Series 6, yalnızca paslanmaz çelik model için mevcuttur. Koyu ve şıktır ve birinci sınıf görünümlü parlak bir yüzeye sahiptir.

Apple Watch 6 Space Black (paslanmaz çelik ve titanyum)

Uzay Siyahı'ndaki Apple Watch 6 klasik bir görünüme sahipken, aynı zamanda oldukça sağlam görünür ve saatin ekranındaki siyahla güzel bir şekilde harmanlanır. Kendinizi minimalist olarak görüyorsanız, bu Apple Watch renk seçeneğini beğenebilirsiniz.

Apple Watch 6 Titanyum

Apple Watch Series 6'daki titanyum rengi, yalnızca titanyum kasa varyantı için mevcut, temiz, basit görünüyor ve aynı zamanda doğal bir görünüm ve güzel bir fırçalanmış kaplama sunuyor.

Nike Apple Watch 6

Apple Watch Series 6'nın Nike sürümü, iki kasa kaplamasıyla birlikte gelir: Gümüş ve Uzay Grisi, ikisi de alüminyum. Bunları, Nike Sport Loop ve Nike Sport Band dahil olmak üzere sportif ve modaya uygun görünümlü Nike kordon koleksiyonuyla eşleştirebilirsiniz. Nike kayışları, egzersiz yaparken nefes alabilirlik ve rahatlık sağlayan deliklere sahip oldukları için spor için mükemmeldir.

Apple Watch Hermès

Apple Watch Hermès sürümü yalnızca paslanmaz çeliktir ve parlak aynaya benzer bir kaplamaya sahiptir. Çeşitli kordon renklerinde özel Hermès el yapımı deride mevcuttur. Bileğinizi zarif bir şekilde saran ikonik Hermès görünümünü için bir Double Tour kordonu da alabilirsiniz.