Samsung'da Ekran Rengini ve Sıcaklığını Değiştirme

Birçok Samsung telefon 2960 x 1440 gibi geniş çözünürlüklere sahip Super AMOLED panellerle geliyor. Son teknoloji bir ekrana sahip olsanız da varsayılan renk ayarlarından memnun değilseniz ekrandan keyif almayabilirsiniz. Peki Samsung telefonda ekran renk sıcaklığı nasıl değiştirilir?

Samsung'da Ekran Renk Sıcaklığını Değiştirme

Neyse ki bunu düzeltmek isteyenler Samsung Galaxy telefonlarında renklerin ekranda belirme şeklini değiştirebilir. Size bunun nasıl yapıldığını gösterelim.

Ayarlara gidin.

Ekran'a dokunun.

Ekran modunu seçin.

İstediğiniz efekt için Uyarlanabilir ekran, AMOLED sinema, AMOLED fotoğraf veya Temel gibi seçeneklerarasından seçim yapın.

Tatmin olmadınız mı? Aşağıdaki Renk dengesi seçeneğine giderek renkleri manuel olarak ayarlayın.

Bu işlev belirli ekran ihtiyaçları olan kişiler için yararlıdır. Örneğin, fotoğrafçılar resimlere daha gerçekçi bir bakış isteyebilir. Ya da video izlerken ekranın daha optimize olması gerekebilir. Sebep ne olursa olsun, Samsung Galaxy telefonun ekran renk sıcaklığını ve renk dengesini özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak mümkün.

Ekranı daha az kırmızımsı / pembe / sıcak yapma

Galaxy ekranınızın kırmızımsı bir tonu olduğunu düşünüyorsanız veya beğeninize göre çok "sıcak" ise, ekranı daha soğuk yapan Uyarlanabilir Ekrana geçebilirsiniz. Renk Dengesini, ekranınızda gördüğünüz tüm renkleri oluşturan üç temel renk olan Kırmızı, Yeşil ve Mavi için değerleri ayrı ayrı değiştirerek ayarlayabilirsiniz.

Sonuçtan memnun kalana kadar kaydırıcılarla oynamaya devam edin. Daha mavimsi ekran dinç hissettirirken gözü yorar ve uykuyu zorlaştırır.