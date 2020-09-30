Vivo V20 serisi şimdi belirli Güneydoğu Asya pazarlarında piyasaya sürüldü. Üç modelden oluşur: vivo V20 SE, vivo V20 Pro ve vivo V20. Standart model, Android 11 ile önceden yüklenmiş olarak gelen ve bu anlamda Google Pixel'i dahi geride bırakan ilk telefondur. Google ise bugün Lansman Gecesi Etkinliği sırasında Pixel 5 ve Pixel 4a'yı (5G) duyuracak. Ancak telefonların yakın zamanda raflara gelmesi beklenmiyor.

Android 11 ile Gelen İlk Telefon Satışta!

V20 SE ve V20 Pro'nun da Android 11 ile birlikte geleceği anlaşılıyor.

Vivo V20, gömülü parmak izi okuyuculu 6,44 inç OLED ekrana ve 44 MP ön kamera barındıran bir su damlası çentiğine sahip. Kaputun altında, 8GB RAM ve 128GB genişletilebilir depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 720G'ye sahip.

Telefon, 64MP birincil sensör, 8MP ultra geniş ünite ve 2MP derinlik sensörüne sahiptir. 4.000 mAh pili var ve telefon 33W hızlı şarj sunuyor. Moonlight Sonata, Midnight Jazz ve Sunset Melody renklerinde mevcut ve yaklaşık 335 $ fiyatı var.

V20 Pro, 44 ​​MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş modül içeren çift selfie kamera kurulumunu barındıran çentikli 6,44 inç AMOLED ekrana sahip. Snapdragon 765G'si var ve 8GB RAM ve 128GB dahili depolamaya sahip. Kamera ve pil özellikleri, V20 ile karşılaştırıldığında büyük ölçüde değişmeden kalıyor. Pro modelinin fiyatı ise 475 $ civarındadır.