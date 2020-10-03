Açılmayan telefondan veri kurtarma işleminde Recoverit veri kurtarma yazılımından yardım alacağız. Açılmayan Android telefonunuzu doğrudan PC'nize SD kart ile bağlayıp verileri kurtarabilir veya telefonu doğrudan PC'ye bağlayarak veri kurtarabilrsiniz.

Açılmayan Telefondan Veri Kurtarma

Adım 1: PC'nize Recoverit'i kurun ve başlatın

Masaüstündeki "Wondershare Recoverit" simgesine çift tıklayın. Masaüstünde mevcut değilse, arama kutusuna "Recoverit" yazın ve tıklayın.

Adım 2: Harici cihazı bağlayın

Açılmayan telefonunuzu SD kart ile doğrudan Windows sistemine bağlayın veya telefonu şarj kablosu ile doğrudan PC'nize bağlayın.

Adım 3: Bağladığınız cihazı seçin

PC'ye bağlı olan cihazınızı seçin. Sıradaki işlemler için Start düğmesine tıklayın.

Adım 4: Bağlı harici cihazı tarayın

Açılmayan telefonun içerisindeki dosyaların genel bir taraması yapılacaktır. İşlem sırasında kurtarmanız gereken dosyaları bulduğunuzda taramayı duraklatabilir ya da durdurabilirsiniz.

Adım 5: Dosyaları önizlemesini görüntüleyin ve kurtarın

Tarama bittikten sonra, dosyalar tarama sonucundan önizlenebilir olur. Dosyaları geri almak için "Recover" butonuna tıklayın. Dosyaları PC'deki bir konuma kaydedin.