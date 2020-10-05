iPad 8 mi iPad Air 4 mü?

iPad 8 vs iPad Air 4: Performans

Hem iPad 8 hem de iPad Air 4 karşılaştırmasında Air 4 biraz ileride. Apple'ın A14 Bionic çipine sahipken, iPad 8 A12 Bionic'e sahip. Gerçek hayattaki kullanımda bu ne anlama geliyor? Her ikisi de çok güçlü ve sahip olabilecekleri performans farklılıkları temelde fark edilecek düzeyde değil.

iPad 8 ve iPad Air 4: Apple Pencil desteği ve aksesuarları

Her iki iPad'de de Apple Pencil desteği varken, iPad 8 1. nesil Apple Pencil ile çalışırken, iPad Air 4 2. nesil Apple Pencil ile çalışıyor. Bu nedenle, uygun fiyatlı iPad 8'i seçerseniz, Lightning bağlantı noktasından şarj olan eski Apple Pencil'a razı olmanız gerekecek.

iPad Air 4'ü alırsanız, iPad Air 4'ün çerçevesinin üzerine manyetik olarak takılan ve daha sezgisel şekilde şarj olan yeni, Apple Pencil'ı (2. nesil) kullanacaksınız.

Bunun yanı sıra, her iki iPad de Apple ve Logitech'ten gelen çeşitli harika klavyeleri destekler.

iPad 8 vs iPad Air 4: Kameralar

Çoğu insan tabletlerdeki kamera kalitesini önemsemez, ancak bir profesyonelseniz kesinlikle harika bir kamera istersiniz. Örneğin, YouTube videolarını tamamen iPad'inizde çekebilir ve düzenleyebilirsiniz. En azından iPad Air 4'te, çünkü beklendiği gibi, bütçe iPad 8'in (görece) oldukça düşük kaliteli ana ve selfie kameraları var.

iPad 8 vs iPad Air 4: Parmak izi sensörleri, bağlantı noktaları ve hoparlörler

Her iki iPad'de de daha önce bahsedilen Apple ve Logitech klavye aksesuarlarıyla kullanılmak üzere bir Smart Connector bulunur. Her iki iPad'de de Touch ID parmak izi sensörleri bulunur; iPad Air 4'te üst düğmeye yerleşiktir ve iPad 8'de ise dairesel home tuşunun içine yerleştirilmiştir. iPad 8, eski olmasına rağmen hızlı ve güvenilir birinci nesil Touch ID'yi kullanmaya devam ederken, iPad Air 4 daha yeni ve daha hızlı bir Touch ID sensörüne sahip.

En önemlisi, iPad Air 4, iPad Pro modelleri gibi bir USB Type-C bağlantı noktasıyla birlikte geliyor. Bu da harici sabit sürücüler ve kameralar gibi çok çeşitli aksesuarlar ve cihazlarla uyumlu olmasını sağlar. iPad 8 hala Apple'ın Lightning bağlantı noktasını kullanıyor.

iPad 8'de yeni iPad Air'de olmayan bir şey var: Kulaklık jakı.

Hoparlörlere gelince, her iki iPad'de de yalnızca iki tane var. Ancak iPad 8 ve iPad Air 4 eşit değiller. Zira iPad Air 4'ün her hoparlörü tabletin diğer tarafında bulunur ve film ve video izlerken kullanıcı için gerçek bir stereo deneyimi oluşturur.

iPad 8 vs iPad Air 4: Pil ömrü

Bu, her iki iPad'in de eşit olduğu bir alan. Her ikisi de tek bir şarjla yaklaşık 9 ila 10 saat kullanım sunuyor. Hem iPad 8 hem de iPad Air 4 için Apple, Wi-Fi üzerinden 10 saate kadar internette gezinme veya video izleme ve hücresel veri ağı kullanarak 9 saate kadar internette gezinme sözü veriyor.

iPad 8 vs iPad Air 4: Hangisini almalı?

iPad 8. nesil, yalnızca 32 GB depolama alanıyla 329 dolardan başlıyor. Birinci nesil Apple Pencil'ın yanı sıra birçok klavye ve izleme paneli aksesuarını destekler. Güçlüdür ve iPad OS'de yapmak isteyebileceğiniz her şeyi yapabilir, ancak kulaklık jakı olsa da modern bir tasarım, hoparlör kalitesi, kamera kalitesi ve USB Type-C yok. Bütçeniz varsa ve tasarımını önemsemiyorsanız, şüphesiz alınacak en iyi tablettir.