Apple, 13 Ekim Salı günü saat 10:00'da (PDT) yapılacak bir sonraki çevrimiçi etkinliği için davetiyeler gönderdi. Etkinlik Apple Park'ta gerçekleşecek ve önceki iki etkinlik gibi çevrimiçi olarak yayınlanacak.

iPhone 12'ler 13 Ekim'de Tanıtılabilir

Her zamanki gibi davet, Apple simgesini içeren belirsiz görüntülere sahip bir resim içeriyor. Etiket satırında 'Merhaba, Hız' yazıyor. Yıllar boyunca pek çok insan bu görüntülerin ardındaki derin anlamı bulmaya alıştı, ancak nadiren belirli bir anlama gelirler. Hız denildiği için tahminler 5G'den yana ve dolayısıyla iPhone 12'lerden.

Şimdilik, davet herhangi bir ayrıntıya girmediği için emin olmak zor. Ancak etkinliğin zamanlaması düşünüldüğünde, yeni nesil iPhone modellerine adanmamışsa şaşırtıcı olurdu.

Bununla birlikte, bu yıl Apple'dan beklenen bir diğer önemli şey, ilk Apple silikon tabanlı Mac'in duyurulmasıdır. Daha önce, bu yılın sonundan önce en az birinin lansmanının yapılacağına dair bir söylenti duymuştuk ve bu etkinliğin zamanı uygun görünüyor. Apple'ın yeni çipseti iyileştirilmiş hız ile ilgili olduğundan etiket mantıklı görünüyor.

Ayrıca bu yıl bazı yeni ses ürünleri de bekleniyor. Apple'ın kendi kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürdüğünü gördük. Şirket ayrıca mağazalarında Bose, Sonos ve Logitech'ten ses ürünleri satmayı bıraktı ve bu da Apple'ın yeni ses ürünlerine geçeceğine işaret ediyor. Ve Sonos'tan bahsetmişken, HomePod'un daha küçük bir versiyonu da bekleniyor.

Önümüzdeki hafta tartışacak daha çok şeyimiz olacak, bu yüzden bizi takip etmeye devam edin.