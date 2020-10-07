En dayanıklı akıllı telefon konulu yazımız ile sizlerle bir aradayız. Sıradan bir akıllı telefonu yanlışlıkla zemine düşürdüğünüzde cihazın hasar almadan kurtulma şansı çok azdır. Hasar alabilir, kırılabilir, bükülebilir hatta bazı önemli fonksiyonlarını artık yerine getiremeyebilir. Burada ele alacağımız akıllı telefonlar ise biraz farklı, zorlu koşullarda zarar görmemeleri için özel olarak tasarlanmış ürünler.

En Dayanıklı Akıllı Telefonlar (2020)

Fiziksel anlamda özel olarak dayanıklı tasarlanan akıllı telefonlar çok yüksek performanslı donanımları veya ses getiren teknolojik özellikleriyle ön plana çıkmıyor. Yani bu ürünlerde amaç benchmark tablolarında üst sıralara oynamak değil; suya, toza ve darbelere karşı dayanıklılık sunulması. Cihazların birçoğunda çeşitli IP sertifikaları ve 810G standardı karşımıza çıkıyor. Paranın satın alabileceği en dayanıklı 10 akıllı telefon ile sizi baş başa bırakıyoruz.

Samsung Galaxy Xcover 3

Samsung, en dayanıklı telefonlara gelindiğinde Xcover serisi ile ünlüdür. Xcover 3 IP68 su koruması, eldivenle çalışan ekran, 4050 mAh batarya kapasitesi, modern bir tasarım, yeterli donanım seviyesi ve OneUI 2 yazılımı ile geliyor. Her şey mükemmel görünse de cihazın ekranını koruyan pek bir önlem olmaması eksi puan aldırıyor. Yine de 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile gelir.

CAT S62 Pro

IP69 sertifikası, Android 10 işletim sistemi, yeterli donanım ve Android 11 güncelleme vaadi ile satılan S62 Pro en dayanıklı telefonlar arasında. Ne yazık ki S61 ile gelen lazer ölçüm sensörü ve hava kalitesi ölçüm sensörü gibi özellikleri yok. Bazı insanlar için önemlidir. Bir diğer eksisi de görece pahalı olması.

Sonim XP8

Sonim XP6 akıllı telefonda suya ve toza karşı dayanıklılık standardı olan IP69 uyumuna sahip. Ekran eldivenle kullanım için ideal. Hayli başarılı hoparlöre ev sahipliği yapan ürün 4900 mAh kapasiteli pil ile geliyor. Tek eksisi ise (belki de iki) Android 7 çalıştırması ve 335 gram ile çok ağır olması.

CAT S42

CAT S42 4200 mAh pil, uygun fiyat politikası ve güncel Android versiyonu ile geliyor. Eksi tarafı ise donanımının diğer rakiplere göre görece geri kalmasıdır. Ayrıca ekranı yine 2020 standartlarına göre küçüktür. Ancak 3 GB RAM ve 32 GB depolama ile fiyatına göre cömerttir. Küçük ve dayanıklı telefon arayanlara.

Kyocera DuraForce Pro 2

Kyocera DuraForce Pro 2 Snapdragon 630 ile geliyor. IP68 sertifikası, diğer birçok modellerin aksine gibi askeri dayanıklılığı ve görece kompakt tasarımı var. Ancak bataryası etkileyici değil ve yazılımı güncel olmaktan uzak. Türkiye'de satışını görmekse zor.