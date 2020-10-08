HMD Global, fantastik yazılım desteğiyle tanınıyor ve Nokia telefonlar için açıklanan resmi güncelleme yol haritasının da onayladığı üzere şirket Android 11 ile bu itibarını korumayı umuyor.

Hangi Nokia Telefonlar Android 11 Alacak?

Önümüzdeki aylarda, Nokia 8.3 5G olarak da bilinen, yeni piyasaya sürülen ve yoğun şekilde pazarlanan James Bond telefonu ön plana çıkacak. En geç Aralık ayına kadar Android 11 alacak.

Neredeyse iki yıl önce piyasaya sürülen eski Nokia 8.1'in de bu çeyrekte güncellenmesi planlanıyor. Sırasıyla 2019 ve 2020'de gelen daha yeni Nokia 2.2 ve Nokia 5.3 de listede.

HMD Global yeni yıla beş akıllı telefonu daha güncelleyerek başlayacak. Nokia 1.3, Nokia 2.3, Nokia 2.4, Nokia 3.4 ve Nokia 4.2, ilk çeyreğin sonunda Android 11 çalıştırmış olacaklar.

Geliştirme hızına bağlı olarak Android 11, ilk çeyrekte Nokia 3.2, Nokia 7.2 ve Nokia 6.2 için de sunulabilir. Aksi takdirde güncelleme 2021'in 2. çeyreğinde yayınlanacak.

Yol haritasındaki son akıllı telefonlar giriş seviyesi Nokia 1 Plus ve 2. çeyrekte Android 11'i de alacak olan üst seviye Nokia 9 PureView olacak. HMD Global bir kez daha konu Android güncellemelerine geldiğinde tüm markaları utandırıyor.