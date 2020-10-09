Kayışlar Apple Watch'a yeni bir karakter getirmenin mükemmel bir yoldur. Ancak binlerce seçenek var. Her yaşam tarzına ve kişiliğe uyacak şekilde kategoriler halinde düzenlenmiş bu kapsamlı Apple Watch kayışları listesiyle işleri sizin için basitleştirmeye karar verdik. İşte piyasadaki en iyi Apple Watch kordonları.

En İyi Apple Watch Kayışları

En İyi Apple Watch Titanyum Kayışlar

Nomad Titanium Band

Nomad Titanium Band, klasik metal kayışa modern bir yaklaşım getiriyor. Yirminin üzerinde titanyum bağlantı noktası ve bir dizi özel eklenti ile tasarlanan bu kayış, herhangi bir Apple Watch'u güzelleştirecek potansiyelde. Elmas benzeri karbon kaplamaya, on adede kadar çıkarılabilir bağlantıya ve ultra ince tokaya sahip. Fiyatı 199 $.

En İyi Apple Watch Paslanmaz Çelik Kayışlar

Epic Stainless Steel Watch Band

Sıkıca örülmüş Milanese yapısı hafiftir ve cildinizde şaşırtıcı derecede yumuşaktır ve benzersiz bir halka ve manyetik toka tasarımına sahiptir. Gerçekten harika bir yağlı enfekte sahip Rainbow bandı da dahil olmak üzere seçim yapabileceğiniz altı renk var. Fiyatlar 59.99 $'dır.

Apple Milanese Loop

Markaya sadık olmak ve aynı zamanda Apple Watch'unuz için paslanmaz çelik bir kayış satın almak istiyorsanız, Milanese Loop seçeneği var. Link kayışından çok daha ucuzdur ve Apple Watch paslanmaz çelik versiyonunun kasa renkleriyle mükemmel şekilde eşleşecek üç renkte gelir.

En İyi Apple Watch Deri Kayışları

Apple Watch Hermès Leather Band

Premium bir şeyle başlayalım. Hermes bir klasiktir. Gizli açma tokası vardır, iki yan düğmenin bir tıklamasıyla açılır ve kayış bileğe rahat ve güvenli şekilde oturur. Kordonlar Noir Swift deri ve Ébène Barénia deri olarak mevcuttur. Bu güzelliğin bir fiyatı var ve 44 mm versiyon için 539.00 dolar.

80 Year Lowry Cuff Apple Watch Band

İşte gerçekten eşsiz bir deri kayış. 80 Year Lowry Cuff Apple Watch kordonu, Avrupa kaynaklı 80 yıllık bitkisel tabaklanmış deriden elde üretilmiştir. Her deri kayış 1/197 numaralıdır ve vintage tasarımla gelir. Bu Lowry Cuff Edition kordonu, onlarca yıllık kullanım sunmak için UV dirençli dikiş ve güçlü parçalar kullanıyor. Bu kayışı sipariş ederseniz, kayışı besleyici ve esnek tutmak için soğuk bir tahta kutuda ve küçük bir teneke yağ balsamı içinde alıyorsunuz. Bu eşsiz işçiliğe sahip olmak için binlerce dolar ödemek zorunda değilsiniz, sadece 195 dolar.

Venito Forio Handmade Premium Leather Watch Band

Hala deri istiyorsanız başka bir seçenek daha var ve bu kez 500 $ değil. Venito Forio'nun deri kayışları, benzersiz bir dokuya sahip yumuşak, sırçalı gerçek deriden elde üretilmiştir. Kayış rahat ve ayarlanabilirdir. Basit ve klasik bir toka kapatma özelliğine sahiptir. Sırçalı deri, en güçlü ve en dayanıklı deri türü olarak kabul edilir. Neme dayanacak ve zamanla daha da güzel görünecek şekilde tasarlanmıştır. Kendine özgü zengin patinası ömrü boyunca gelişir. Yani, sadece 69,90 $ karşılığında Apple Watch'unuza hak ettiği sınıfı ve stili verebilirsiniz. Venito Forio kayışları ayrıca çok çeşitli renklerde mevcuttur.

Epic Luxe Leather Watch band

Deri her zaman resmi ve katı görünmek zorunda değildir. Bir deri kayışın tüm avantajlarına sahip olan ve yine de modern, yeni bir görünüm sunan bu kayışa göz atın. Göz alıcı modern bir görünüm oluşturmak için daha ince bir tasarıma sahip. İğne tokalı bir sistemle sabitlendiğinden, takması kolaydır. Çeşitli renklerde mevcut olan Epic Luxe deri kayışlar lüks, stil ve konforun ideal bir birleşimi. Epic web sitesinden 39.95 $'a sahip olabilirsiniz.

En iyi Apple Watch Spor Kayışlar

Apple Nike Sport Band

Nike Spor Kordon, sportif bir yaşam tarzına sahip aktif insanlar için bariz bir seçimdir. Nefes alabilirlik için basınçla kalıplanmış deliklere sahip özel yüksek performanslı floroelastomerden yapılmıştır. Bu kordon dayanıklı ve güçlü olmakla birlikte şaşırtıcı derecede yumuşaktır. Pürüzsüz, yoğun malzeme bileğinize zarif şekilde sarılır ve rahat hissettirir. Sadece 49 dolara mal oluyor.

En iyi Apple Watch Egzotik Kayışlar

Ceramic White

Apple Watch kayış seçiminizde ekstra egzotik olmak istiyorsanız ve titanyum yeterince süslü değilse, başka seçenekler de var. Seramik bir kayış tercih edebilirsiniz. Epic'in beyaz seramik kordonu muhteşem görünüm ve his sunuyor ve fiyatı yalnızca 69.95 dolar.