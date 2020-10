Nokia, Çin Weibo hesabı üzerinden iki nostalji telefonunu duyurdu. Adlarından da anlaşılacağı gibi, her ikisi için de öne çıkan özellik 4G'dir ve VoLTE destekler. Bazı teknik ayrıntılar hâlâ belirsiz olsa da, bu cihazların potansiyel alıcılarının çözünürlük veya yonga seti gibi detaylarla çok fazla ilgilenmeyeceğinden eminiz. Şimdilik, her ikisinin de polikarbonattan yapıldığını ve benzer bir genel tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz, ancak 225 4G kesinlikle daha kaliteli görünüyor. Her iki telefonda da FM Radyo, LED el fenerleri ve depolama için microSD yuvaları bulunur.

Nokia Bir Efsaneyi Daha Geri Getiriyor: Nokia 215 4G ve 225 4G

225 4G'nin arkasında 215 4G'de olmayan VGA kamera var. Promosyon afişleri ayrıca 225 4G'nin içindeki yonga setinin daha pil verimli olduğunu belirtiyor. Bu farklılıklar, çiftler arasında belirgin fiyat farkı olacağını gösteriyor.

Nokia 215 4G, Black & Green olmak üzere iki renkte gelir ve şu anda Çin'de ön siparişte. Fiyat bilgisi ise yaklaşık 40 $'a işaret ediyor.

Nokia 225 4G ile ilgili bilgiler daha az, ancak bulabildiğimiz kadarıyla fiyatı 50 $ olacak. Renk seçimi Siyah, Mavi ve Altın'ı içeriyor ve ön siparişlerin 17 Ekim'de başlaması bekleniyor.