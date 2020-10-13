Apple, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve Pro Max'i duyurdu

iPhone 12 799 dolardan başlıyor.

iPhone 12 ön siparişlerinin başladığı tarih: 16 Ekim

iPhone 12 çıkış tarihi: 23 Kasım

iPhone 12 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Öncelikle iPhone 12 ve iPhone 11 farkını görelim:

iPhone 12'de LCD yerine OLED ekran var

iPhone 12, iPhone 12 Pro'da bulunan aynı A14 işlemciye sahip

iPhone 12 gövdesi düz yanlara sahip ve yeni iPad Air'i ve iPad Pro'yu andırır

iPhone 12 biraz iyileştirilmiş bir kameraya sahip: Daha geniş diyafram açıklığı ve daha geliştirilmiş yazılım işleme

iPhone 12, yeniden tasarlanmış bir MagSafe konektörü sunuyor. Telefon manyetik şarj cihazları ve aksesuarlarla uyumlu

iPhone 12 tasarımı ve ekranı

iPhone 12’nin tasarımı modern ve klasiğin bir karışımıdır. Önden bakın iPhone XS ve hafifçe eğince iPhone 5'i andırıyor. iPhone 12'nin gövdesi her zamanki gibi alüminyum ve arkasında kablosuz şarjın yapılabilmesi için bir cam levha var.

iPhone 12 ne yazık ki 2016 model telefonlardaki aynı büyük çentikle geliyor.

Köklerine sadık kalan iPhone 12, gizli siyahtan canlı kırmızıya, yumuşak pembeye ve açık yeşil ve maviye kadar 5 farklı renkte gelir.

Ancak cihazda telefoto lens yok ve bunun için iPhone 12 Pro sunuluyor.

Genel olarak iPhone 12, iPhone 11'den daha ince, daha hafif ve biraz daha küçük.

Ne yazık ki 120 Hz ekran yok ama en azından ekran paneli şimdi OLED. Derin siyahlar, canlı renkler, daha net animasyonlar ve ince çerçeveler artık Android gibi iOS kullanıcılarının da erişiminde.

HDR10, Dolby Vision ve HLG'yi destekleyen iPhone 12 Pro ile aynı Super Retina XDR markasına sahip.

iPhone 12, 1170 x 2532 piksel çözünürlüklü (19.5: 9 en boy oranı) 6,1 inç ekrana sahip. Bu da 457'lik inç başına piksel yoğunluğu demek ve 324 PPI'dan (iPhone 11) çok daha keskin olsa da görünür bir fark olmayacak.

iPhone 12 kamera

iPhone 12, üçlü bir kamerayla gelmiyor, ancak yine de kamera özelliklerinde hafif bir artış var. 12 MP ana geniş açılı kameramız ve 12 MP ultra geniş açılı lensimiz bulunuyor. Ancak lens açıklığı önemli ölçüde büyümüş – F1.6 (iPhone 11'deki F1.8'e kıyasla). Bu da sensörün içine daha fazla ışık alacağı anlamına geliyor, bu da sabit çekim yapmayı kolaylaştırır ve düşük ışıkta sonuçları iyileştirir.

Ek olarak, geniş bir diyafram sığ alan derinliği sağlar, bu da arka plandaki doğal bulanıklığı daha kolay elde edeceğiniz anlamına gelir.

Apple ayrıca daha iyi sonuçlar için Deep Fusion işlemeyi iyileştirdi. Gece Modu iyileştirildi ve Smart HDR, Smart HDR 3'e güncellendi. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Bunu anlamak için bir iPhone 12'yi elimize alıp test etmemiz gerekecek.

Peki ya selfie kamerası? Yine 12 MP'lik bir lens var ve iPhone 11'deki ile aynı ve kötü sayılmaz.

iPhone 12 işlemcisi ve belleği

iPhone 12 serisinin dördü de iPad Air tanıtımı sırasında konuşulan Apple A14 çipi tarafından destekleniyor. 5 nm işlemci üzerine inşa edilmiş yeni bir Apple silikon yongasıdır. Bu da daha daha az enerji gereksinimi demek. Apple çipleri her zaman oldukça güçlü olmuştur ve iPhone 12'nin hayal kırıklığına uğratmayacağını umuyoruz.

Ardından, depolama var. iPhone 12, hala yeterince iyi olan 64 GB depolama alanıyla başlıyor. Hayatını telefonda geçiren insanlar arasında olsanız bile 64 GB ile idare edebilirsiniz, ancak zaman zaman biraz temizlik yapmanız gerekecek.

Bir sonraki seçenek 128 GB'dir, ardından 256 GB'de maksimuma çıkar.

iPhone 12 özellikleri:

Ekran: OLED, 6,1 inç, 1170 x 2532 piksel

İşlemci: Apple A14, altı çekirdekli, 5 nm (%30 daha fazla enerji verimliliği)

Kameralar: 12 MP ana, 12 MP ultra geniş; 12 MP ön kamera

Depolama seçenekleri: 64 GB; 128 GB; 256 GB

iPhone 12 5G

iPhone 12 ile iOS kullanıcıları ilk kez 5G çağına giriyor. Çok çeşitli 5G bant desteği ile, 3,5 Gbps'ye kadar indirme hızları desteklenir. Örneğin, ABD'de iPhone 12, hem mmWave (4 Gbps'ye kadar indirme, 200 Mbps'ye kadar yükleme) hem de 6 GHz altı ağları destekliyor. Cihaz Türkiye gibi 5G'ye hazır olmayan yerlerde 4G ağına geçecek.

iPhone 12 çıkış tarihi ve fiyatı

iPhone 12, piyasaya sürülecek yeni iPhone'lar arasında ilk sırada yer alıyor. 16 Ekim'de ön sipariş verebileceksiniz ve nakliye bir hafta sonra 23 Ekim'de başlayacak.

iPhone 12'nin başlangıç ​​fiyatı 64 GB modeli için 799 ABD doları, ardından 128 GB sürümü için 849 ABD doları ve 256 GB varyantı için 949 ABD dolarıdır.