Huawei, yaklaşmakta olan amiral gemilerine güç verecek Kirin 9000 yonga setini resmi olarak tanıtma konusunda isteksiz olsa da, AnTuTu ve Geekbench sonuçları, performansa erken bir bakış atmamızı sağlıyor.

Kirin 9000 AnTuTu Sonuçları İddialı Görünüyor

Mali-G78 (çekirdek sayısı bilinmiyor) GPU ile başlayalım. GPU 287.000+ puan ile şu anki Android şampiyonu Xiaomi Mi 10 Ultra'nın Snapdragon 865+'sinin çok önünde puan aldı (258.171). Ancak, Exynos 1080'in grafik puanının biraz gerisinde kaldı.

Huawei, Mate 40'ın bu yıl çıkmasını planlıyor ve bu nedenle Samsung'a göre ilk hamle avantajına sahip (ve yonga tedarikinin devam edeceğini varsayarsak bazı Honor modelleri de çıkacak). Yeni Exynos çipleri gelecek yıl gelecek (aslında vivo'nun X60'ının ne zaman piyasaya süreceğine bağlı).

Bu telefon, NOH-NX9, 90Hz ekrana sahip ve 8GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama üzerinde Android 10 (EMUI ile) çalıştırıyor. Bunun tam olarak hangi telefon olduğu tam olarak belli değil, ancak Huawei Mate 40 en olası şüpheli (çünkü Kirin 9000 ile ilk gelen cihaz olacak).

CPU'ya geçersek, AnTuTu raporu Geekbench'ten biraz daha ayrıntılı. Büyük Cortex-A77 çekirdeklerinin 3.13 GHz saat hızına sahip olduğu görülüyor. 3.09 GHz hızında çalışan ana çekirdeği ile mobil saat hızlarında şu anki lider olan Snapdragon 865+ modelinden bile daha yüksek. Bunun nedeni iyileştirilmiş 5 nm üretiminden kaynaklanmaktadır.

A77 daha eski bir nesil ancak bazı 2020 yonga setlerinde kullanılmıştı. Halen mevcut Kirin 990 5G'ye göre yükseltme olduğu söylenebilir ve A76 çekirdeklerine göre %20 daha yüksek saat başı performans vaat ediyor.

Kirin 9000, mevcut Snapdragon'ları tek çekirdekli ve çok çekirdekli performansta yeniyor, ancak önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Snapdragon 875 kullanan ilk telefonları göreceğiz, bu da güç dengesini tersine çevirebilir.