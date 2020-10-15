Apple'ın telefonlarına koyduğu işletim belleği miktarı her zaman görece az olur ancak her zaman da yeterli gelir. Güçlü A serisi işlemciler RAM kaybını telafi ediyor. İlk Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Pro kıyaslama puanları ortaya çıktı ve AnTuTu sistem performans testi paylaşıldı. Apple'ın iPhone özelliklerinde paylaşmadığı RAM miktarları öğrenildi ve hem de ilk 5nm mobil işlemcisi olan Apple A14'ü amiral gemisi Snapdragon 865 Android sistemiyle karşılaştırmak mümkün oldu.

iPhone 12 ve 12 Pro Bionic A14 Benchmark Sonuçları

iPhone 12 vs 12 Pro benchmark puanı: 564899 vs 572133 (AnTuTu)

iPhone 12 Pro vs Galaxy S20 FE benchmark puanı: 572133 vs 573211 (AnTuTu)

Gördüğünüz gibi iPhone 12, yalnızca işlemci hızlarını değil, bellek okuma / yazma yetenekleri de dahil olmak üzere bir bütün olarak sistem performansını ölçen karmaşık AnTuTu karşılaştırmasında 12 Pro'dan biraz daha düşük puan aldı.

iPhone 12

Özdeş A14 yonga setlerine ve 6.1" 457 PPI ekranlara rağmen iPhone 12 ve 12 Pro'nun asıl önemli farkı ekstra telefoto kamera değil 4GB RAM yerine 6GB RAM sunulmasıdır. Bunun da puana yansıması oluyor.

iPhone 12 Pro

Bununla birlikte, not edilmesi daha ilginç olan şeyse örneğin Snapdragon 865 işlemcisiyle gelen 699 $'lık Galaxy S20 FE'nin 999 $'lık iPhone 12 Pro'dan daha yüksek puan almasıdır. Biraz daha düşük piksel yoğunluğuna sahip ancak gözle görülür bir fark yok. S20 FE 6GB RAM ile geliyor.

S20 FE'nin Geekbench gibi kıyaslamalardaki tek işlemcili çekirdek puanları büyük ihtimalle iPhone 12'den düşük olacaktır ancak fiyatına göre bakıldığında fark hala çok küçük.