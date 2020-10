Günümüzde akıllı telefonlar oyun oynamakta giderek daha iyi hale geliyor. Sağladıkları harika oyun deneyimini en iyi gösteren türlerden biri RPG oyunlarıdır. Aşağıda Android ve iOS telefonlar için en iyi RPG oyunlarını bulacaksınız.

Telefonda En İyi RPG Oyunları (Android, iOS)

Bugün, Android ve iOS için hazırlanmış en iyi rol yapma oyunlarını sıralıyoruz.

AnimA

Diablo: Immortal'ın çıkmasını bekleyemeyenler için harika bir oyun olan AnimA ile işe koyulalım. Çok benzer bir oynanışa sahipler: Karanlık, kasvetli seviyeler, gotik mimari ve her türden kötü düşman var.

Neredeyse hiçbir şeyiniz olmadan başlarsınız ve yeni becerilere, daha güçlü zırhlara ve güçlü silahlara ulaşmak için mücadele edersiniz, yani tam da olması gerektiği gibi. Oyun harika görünüyor ve kulağa da hoş geliyor ve Diablo kaşıntınızı cep telefonundan gidermek istiyorsanız, şu anda bunu yapmanın daha iyi bir yolu yok.

Lego Legacy

Kim Lego sevmez? Oyuncak şirketi olabilirler ancak gerçekçi olalım birçok yetişkin Lego ürünlerini seviyor. Ve Lego Legacy: Heroes ile biraz eğlenememeniz için hiçbir neden yok. Oyun, tanıdık Lego görsellerini basit bir sıra tabanlı savaş sistemiyle birleştirir. Her biri kendine özgü yeteneklere sahip minifigür partisi oluşturun ve çeşitli düşmanlara karşı savaşarak Lego dünyasında maceranıza başlayın.

LifeAfter

Başlıktan da tahmin edebileceğiniz gibi LifeAfter, Lego dünyasının neşeli ortamının tam zıttıdır. Bu oyunda hayatta kalmak için mücadele ediyorsunuz; böceklere, zombilere ve bozulmuş bir dünyadan kalanlara karşı bir savaş veriyorsunuz.

Oyunun gerçekten harika bir hikaye modu var ve grafikler birinci sınıf. Bir mobil oyun için hayatta kalma RPG oyunu açısından eksiksiz. Her yönüyle harika bir RPG.

Sky: Children of the Light

Sky: Children of the Light oldukça farklıdır. Her yönüyle tamamen eşsizdir ve muhteşem bir ruhu vardır. En iyi grafiklere sahip mobil oyun dahi olabilir. Zira görseller yaratıcılık ve stil açısından ağzınızı açık bırakır.

Yüksek tempolu, aksiyon dolu bir RPG arıyorsanız, bu oyun size göre değil. Ancak sakinleştirici ve rahatlatıcı atmosferi, zihninizi günlük işlerden alıp büyülü bir dünyaya götürmek için yeterlidir. Mobil cihazlar bir yana, konsol ve masaüstü bilgisayarda dahi üzerinde bu kadar iyi düşünülmüş ve uğraşılmış bir oyuna rastlamak kolay olmuyor.