Son zamanlarda yeni bir Samsung EP-TA865 şarj cihazı ortaya çıkmıştı ve Galaxy S21 Ultra'nın 65W şarj cihazıyla gelebileceğine dair spekülasyonu artırmıştı. Söylentilere göre 5000 mAh pili bir saatten daha kısa sürede doldurabiliyor. Ancak Galaxy S21'i bekliyorsanız biraz üzücü bir haberimiz var.

Galaxy S21'in Kutusunda 65W Şarj Cihazı Yok

Haberler buraya kadar çok iyi ancak görünüşe göre Galaxy S21 serisinin kod adını taşıyan telefonlar şimdi daha küçük şarj cihazlarıyla listelenmeye başladı ve bugün sızan MyFixGuide sertifikası, Galaxy S21'in Kore versiyonu olduğuna inanılan SM-G9910'a işaret ediyor, Samsung, S21'i SP-TA800 şarj cihazı ile gönderecek. Bu cihaz Samsung'un Note 20 Ultra ile birlikte sunduğu 25W şarj cihazıdır.

Ne var ki daha hızlı 65W şarj cihazının hala S21 Ultra ile kutuda gelme şansı var. En kötü senaryoda ise Ultra sahiplerinin bile Samsung'un 45W gibi şarj cihazı gibi ürünleri ayrı olarak satın alması gerekecek. Ancak hemen üzülmeyin çünkü aşırı hızlı şarj aslında o kadar da yararlı bir şey değil. Pilinizi fazlasıyla ısındırıyor ve ömrünü daha çabuk tüketiyor. Günümüzde 18W-25W hızlı şarj seviyesi hemen her senaryo için yeterlidir.

Şu anda, yalnızca Çin'e özgü olan Mi 10 Ultra'nın 120W şarj cihazı telefonu en hızlı şarj cihazlı model yapmakta. Bu telefondaki batarya özel bir kimyaya sahip ve telefonun da bu ultra hızlı şarj için uygun bir şarj devresi var. Bununla birlikte, Oppo Find X2 Pro veya 4500mAh pili 0'dan 100'e 40 dakikadan kısa sürede dolduran 65W şarjla gelen yeni OnePlus 8T gibi daha yaygın modeller de mevcut.