Apple, iPhone 12 ile ekrandaki camı önceki iPhone'lardan çok daha dayanıklı hale getirdi. Ama arkada hala kırılması kolay bir cam katman var. iPhone kullanıcılarının pil ömrü şikayetlerinden sonraki en büyük sıkıntısı ekranların kırılmasıdır. Küçük bir düşüş ve o pürüzsüz görünen ekran sayısız parçaya bölünür. Ekranlar teknolojik olarak ilerlese de sağlamlıkları hala tatminkar değil. Ancak iPhone 12 ile Apple, cam üreticisi Corning ile anlaşarak Ceramic Shield adını verdiği yeni ve son teknoloji bir malzeme üretti.

iPhone 12'deki Ceramic Shield Nedir?

Ceramic Shield'i normal koruyucu camdan farklı kılan özelliği, camda nano-seramik kristallerin oluşmasına izin vererek dayanıklılığı artıran, yüksek sıcaklıkta gerçekleştirilen kristalizasyon işlemidir.

Ceramic Shield, Apple'a göre diğer akıllı telefon camlarından daha dayanıklı ve yine Apple'a göre Ceramic Shield geleneksel ekran koruyuculardan dört kat daha iyi düşme performansı sunuyor.

Apple, bunun iPhone'un cam dayanıklılığı tarafındaki en büyük sıçrama olduğunu belirtmekte.

Buraya kadar her şey iyi görünse de iPhone 12'nin arkasında hala yeni MagSafe kablosuz şarj bobini koruyan geleneksel bir cam levha var.

Bu camı kırarak bobine hasar verirseniz diğer iPhone'larda olduğu gibi tamiri oldukça karmaşık olan pahalı bir sorun ortaya çıkıyor.

Yani ekran artık daha dayanıklı olabilir ancak iPhone 12'de pahalı hasarlara yol açmanın hala pek çok kolay yolu var. O nedenle kılıf kullanmaya devam etmek akıllıca olacaktır.

Ceramic Shield İlk Değil

Ceramic Shield teknolojisi bir süredir Samsung, Huawei ve Oppo gibi firmalar tarafından kullanılıyor. Yani Apple bu konuda ilk değil. Apple'ı ilk yapan nokta Ceramic Shield'i ekrana koyması oldu. Zira Samsung gibi firmalar bunu arka kapakta ve kamera camı üzerinde kullanıyorlar.