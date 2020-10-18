Samsung Galaxy S21 gibi, Ultra markalı modelin de henüz duyurulmamış Qualcomm Snapdragon 875 ile birlikte geleceği söyleniyor. Ancak Avrupa'daki müşteriler Exynos 1000 veya 2100 (isim onaylanacak) ile idare etmek zorunda kalacak.

Samsung Galaxy S21 Ultra Özellikleri, Tasarımı ve Çıkış Tarihi

Bu yonga setleri, tüm pazarlarda minimum 128 GB depolama alanı ve 12 GB RAM ile birlikte sunulacak. MicroSD kart desteği de büyük olasılıkla var ancak ekstra depolama ve RAM içeren diğer modellerin geliştirme aşamasında olduğuna inanılıyor.

Yazılım tarafında, Android 11 ve One UI 3.0'ın önceden yüklenmiş olmasını bekleyebilirsiniz. Sızdırılan görseller devasa 6,9 inç AMOLED ekrana işaret eder.

Samsung, son on iki aydır markanın imzası haline gelen selfie kamerası için ortalanmış ekran deliği, minimal çerçeveler ve ince çeneyi yine burada kullanıyor.

Batarya konusunda endişelenenler, Galaxy S21 Ultra'nın 5.000 mAh bataryaya sahip olduğunu duymaktan memnun olacak. Yonga seti ve 5G modem departmanındaki daha iyi verimlilik sayesinde, daha uzun pil ömrü neredeyse garanti edilmektedir.

Genel boyut söz konusu olduğunda Galaxy S21 Ultra, 165,1 x 75,6 x 8,9 mm ile Galaxy S20 Ultra'dan (166,9 x 76 x 8,8 mm) biraz daha küçük. Galaxy Note 20 Ultra, 164,8 x 77,2 x 8,1 mm boyutlarındadır.

Galaxy S21 Ultra'yı ters çevirdiğimizde, akıllı telefonun küçük kardeşinin izinden gittiği netleşiyor. Burada devasa bir kamera çıkıntısı var. Görüntüler LED flaş ve Galaxy S21'deki üç kamera yerine dört kamera olduğunu ortaya koyuyor.

Kameralar hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi ancak Galaxy S20 Ultra'da tanıtılan 108 megapiksel sensörün yeni bir versiyonu olması bekleniyor.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ne zaman piyasaya sürülecek?

Samsung, Şubat ayında Galaxy S20 serisini tanıttı ve Mart ayında akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Ancak Huawei artık Çin dışında rekabet edemiyor ve diğer rakipler cihazlarını aylar sonra piyasaya sürüyor, Samsung lansman zaman çizelgesini değiştirdi.

Samsung, Galaxy S21 Ultra'yı Galaxy S20 Ultra gibi 1.399 $ yerine Galaxy Note 20 Ultra gibi 1.299 $ fiyatla fiyatlandıracak.