Interbrand'ın dünyanın en değerli markalarından oluşan yeni 2020 sıralaması yayımlandı ve ilk 3 sıra değişti. En İyi Küresel Markalar 2020 sıralamasına göre, en değerli marka yaklaşık 323 milyar dolar değerinde olan Apple oldu, ikinci ve üçüncü sıralar ise sırasıyla Amazon ve Microsoft tarafından alındı.

2020'de En Değerli Markalar Belli Oldu

Interbrand'a göre 2020 itibariyle şu anda en değerli markalar Apple, Amazon ve Microsoft. Google ise 165 milyar doların biraz üzerinde bir değerle %1'lik bir değer düşüşü yaşadı ve geçen yıla göre iki sıra geriledi.

Öte yandan Microsoft, etkileyici bir %53'lük büyüme kaydetti ve değeri 166 milyar $ 'ı aştı. Amazon ayrıca 200 milyar dolar değerinde ve yıllık %60 seviyesinde olağanüstü büyüme göstererek ikinci sıraya yükseldi.

Sıralamada dikkat çeken diğer teknoloji markaları arasında 5. sırada Samsung, 12. sırada Intel, 13. sırada Facebook ve 19. sırada Instagram yer alıyor.

Unutmayın ki bu o şirketin değeri değil sadece markanın değeridir. Örneğin, Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doların üzerindedir ve Interbrand tarafından ölçülen 323 milyar dolarlık marka değerinden farklıdır.

2020'de dünyanın en değerli markaları listesine buradan erişebilir ve üstteki menüyü kullanarak markaları filtreleyebilirsiniz.