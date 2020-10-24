Huawei geçtiğimiz günlerde Huawei Mate 40 akıllı telefon serisini tanıttı. Huawei Mate 40 serisi, normal Huawei Mate 40, Huawei Mate 40 Pro, Huawei Mate 40 Pro Plus ve Huawei Mate 40 RS Edition'dan oluşur. Bunların arasında, Huawei Mate 40 Pro bugün AI Benchmark platformunda görüldü ve ilk sıralarda yer alan tüm akıllı telefonları geçti.

En İyi Yapay Zeka Telefonu: Huawei Mate 40 Pro

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi Huawei Mate 40 Pro (8GB RAM ile), listedeki Redmi K30 Ultra olan ikinci cihaza göre önemli bir sıçrama yapıyor ve 216.6'lık AI puanı alıyor. Üçüncülükte ise Redmi K30 Ultra gibi MediaTek Dimensity 1000+ 5G mobil platformunda çalışan iQOO Z1 akıllı telefonu var. Yani Huawei’in en yeni 5nm mimari tabanlı mobil işlemcisi HiSilicon Kirin 9000 AI Benchmark'ta en azından kağıt üzerinde diğer tüm işlemcilerden daha iyi performans gösteriyor.

Cihazın teknik özellikleri tarafında Huawei Mate 40 Pro, 2,376 x 1,080 piksel çözünürlüğe sahip 6.76 inçlik bir Flex OLED panel kullanıyor. Cihazın ekranı kavisli kenarlara sahip ve selfie kameraları için çift delikli bir kesik var. Cihaz, 90Hz yenileme hızına ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip.

Kameralardan bahsetmişken Huawei Mate 40 Pro, f / 1.9 diyafram açıklığına sahip 50MP birincil lens, f / 2.4 diyafram açıklığına sahip 20MP ultra geniş sine lens, 10x yakınlaştırmalı 8MP periskopik lensi içeren dörtlü arka kamera düzenine sahip. 3x yakınlaştırma ve 17x optik yakınlaştırmaya sahip 12 MP telefoto lensi de var. Ayrıca bir ToF sensörü bulunuyor. Ön tarafta, Huawei Mate 40 Pro, 13 MP birincil lens ve derinlik sensörü barındırıyor.

Cihazın bataryasına gelince, Huawei Mate 40 Pro, USB Type-C şarj portu üzerinden 66W'a kadar hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj sunmakta. 4.400mAh gibi geniş bir bataryaya sahip.

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