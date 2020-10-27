En son James Bond filmi No Time to Die, Kasım ayına ertelenmeden önce Nisan ayında gösterime girecekti. Kısa süre önce bu tarih Nisan 2021'e kadar tekrar ertelendi, ancak yeni bir rapor Apple'ın hakları satın almakla ilgilendiğini ortaya koyuyor.

Apple Yeni James Bond Filmini 400 Milyon $'a Kiralamak İstiyor

Yapım şirketi MGM'nin, bir sonraki James Bond filminin haklarını satın almak isteyen Netflix ve Apple gibi birkaç şirketten teklifler aldığı söyleniyor.

Birden fazla kaynağa göre Apple en yüksek teklifi veren firma oldu. Şirket, oldukça ironik bir şekilde Nokia ürün yerleşimi olan filmi Apple TV+'a getirmeyi amaçlıyor. Apple bu amaçla 12 aylık lisans için 350 ila 400 milyon dolar arasında bir teklif sundu.

Ancak bu sayı stüdyo tarafından dikkate bile alınmadı. MGM, dünya çapındaki haklar için minimum 650 milyon ila 700 milyon dolar istiyor ve bir kaynak, 800 milyon dolardan bahsedildiğini ortaya koyuyor.

MGM'nin bu fiyatları birkaç faktöre dayandırdığı söylenmekte. İlk olarak, No Time to Die'ın çekilmesi yaklaşık 250 milyon dolara mal oldu ve filmin pazarlanması için 50 milyon dolar daha tahsis edildi.

Ayrıca lisans ücretleri United Artists ve Universal Pictures'a ödenirken, Daniel Craig ve Rami Malek'in yanı sıra yönetmen Cary Fukunaga ile gişe bonusu anlaşmaları imzalandı.

MGM ayrıca 1 milyar doların üzerinde gelir beklediğini de hesaba kattı; COVID-19 salgınının mevcut durumu göz önüne alındığında bunun elde edilip edilemeyeceği şüpheli olsa da.