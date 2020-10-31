Mevcut beta programı göz önüne alındığında S20 ailesi One UI 3.0 için ilk sırada olacak. Hem eski Galaxy Fold hem de yeni Z Fold2'nin yanı sıra Galaxy Tab cihazları da One UI 3.0'ı ilk alanlar arasında olacak.

İşte Samsung One UI 3.0 Android 11 Özellikleri

Vurgulanan yeni arayüzler arasında Android 11 multimedya kontrollerini içeren ve kullanıcılara farklı multimedya oynatma kaynakları ve kontrolleri arasında kolay geçiş sağlayan yeniden tasarlanmış Hızlı Panel var.

One UI 3.0 ayrıca dinamik kilit ekranındaki kategori sayısını iki katına çıkarıyor ve seçim sayısını 10'a yükseltiyor.

Üç yollu ekran bölme özelliğine sahip Multi-Active pencere tam olarak yeni değil ve Fold2'de var ancak bununla birlikte şimdi Android 11 ve One UI 3.0 için sunuluyor. Galaxy Fold'un yanı sıra Galaxy Tab S7 ve S7+'a da verilecek.

Çift Ön İzleme ve Arka Kamera Özçekimi Z Fold2'de mevcut olan özelliklerin başka bir örneğidir ve katlanabilir cihazlarda kameranın çok yönlülüğünü artırır.

Good Lock da bazı yeni numaralar kazanacak. Wonderland telefonunuzun hareketine tepki veren hareket eden duvar kağıtları oluşturmanıza izin verirken, Pentastic, S Pen Air komutlarını, imleci ve bununla ilişkili ses ayarlarını özelleştirmenize izin verir.

Son olarak One UI 3.0 güncellemesine özel olacak şekilde tam ekranda görüntülü görüşme desteği geliyor.

İlk One UI 3.0 OTA paketleri birkaç gün içinde çıkacak gibi görünüyor. Bunlar yeni kullanıcı arayüzünün ve Android 11 işletim sisteminin getirmesi beklenen özelliklerden ve ince ayarlardan sadece birkaçı olacak.