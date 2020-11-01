Koronavirüs ile geçen yaklaşık bir yılda pek çok insan artık her hapşırma veya öksürükten sonra stres yapmıyor. Ancak virüsü kapmaktan endişe duyan birçok kişi var ve dünyada hala günde yüz binlerce yeni vaka ortaya çıktığından henüz zaferi ilan etmenin ve maske takmayı bırakmanın zamanı değil. Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından yayınlanan bir rapor, öksürükleri analiz etmek için Makine Öğrenimi kullanımını ele almakta. Uygulama şu anda MÖ'yü kullanarak COVID-19'a sahip olan ancak asemptomatik olanlar ile sağlıklı ve virüslü olmayanlar arasındaki farkı söylemeyi öğreniyor.

Covid-19'u Öksürükle Tespit Eden Uygulama

Uygulama üzerinde çalışan ekip, halkın akıllı telefonlar ve diğer cihazlar üzerinden öksürük örnekleri bırakmasını sağlayan bir web sitesinden 70.000 kayıt topladı. Genel olarak, COVID olduğu veya asemptomatik olduğu onaylanan 2.500 kişiden 200.000 öksürük örneği alındı. Model, zamanın %98,5'inde bir kişinin COVID'i olup olmadığını doğru şekilde belirlerken asemptomatik deneklerde oran %100 doğruluk oranına ulaştı.

Raporda ulaşılan sonuçta şunlar söylendi, "AI teknikleri, COVID'in yayılmasını kontrol altına almak için ücretsiz, invazif olmayan, gerçek zamanlı, her zaman, anında dağıtılabilir, büyük ölçekli COVID-19 asemptomatik tarama aracı olarak sunulabilir." Pratik kullanım durumları, okullar, ofisler, öğrencilerin, işçilerin ve kısacası insanın olduğu her ortamda günlük olarak yapılacak ücretsiz öksürük taramalarıdır.

Uygulamanın Ne Zaman Sunulacağı Belli Değil

Öksürüğe dayalı Covid-19 tespitini ele alan bu model, akıllı hoparlörlerde, Siri, Google Asistan ve Alexa gibi dijital asistanlar ile kullanılabilir. Gereken öksürük tarama doğruluğunu elde etmek için testin yüksek kaliteli mikrofonlara sahip cihazlarda yapılması şart. Uygulama kısa süre içerisinde mağazalarda olacaktır.