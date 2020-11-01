Smart Call Durduruldu Sorunu Nasıl Çözülür?

Smart Call diğer birçok Android telefon üreticisinde olduğu gibi arayan kişinin spam aramamı, dolandırıcı mı yoksa kim olduğunu öğrenmenizi sağlayan kullanışlı bir servis. Ancak bazı Samsung cihazlarda yaşanan Smart Call durduruldu sorunu can sıkıcı olabiliyor. Neyse ki çözümü var.

Smart Call Durduruldu Sorunu ve Çözümü

Smart Call'u kapatmak için buradaki adımlarımızı izlemiş ancak hala sorun alamamış olabilirsiniz.

Problem en çok Samsung Galaxy S9 serisinde görülüyor. Özellikle cihazlarına güncelleme yapan kullanıcılar Smart Call uygulamasını her açtığında veya arka planda açık bıraktığında durmaya devam ettiğini bildiriyor. Bunu düzeltmek için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Ayarlar > Uygulamalar'a gidin > Sağ üstteki üç noktaya dokunun > Sistem uygulamalarını göster'i seçin > Ardından "Smart Call" öğesini arayın> "Depolama"> Verileri ve önbelleği temizle'yi seçin.

İşlem Smart Call'un durduruldu hatası vermesini sonlandırır. Hata bir daha ortaya çıkmayacaktır ancak cihazı baştan başlattıktan sonra veya Smart Call'u yeniden başlattıktan sonra uyarı ile tekrar karşılaşılırsa aynı adımlar izlenebilir.