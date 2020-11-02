Apple kısa süre önce 4. nesil iPad Air'i duyurdu. Tüm yeni iPad Air 4 renklerini ele almıştık ancak belki de yeni iPad Air 4'ünüzü yapılandırırken vermeniz gereken en önemli kararlardan biri, hangi depolama seçeneğinin tercih edileceğidir. 256 GB'lık sürüm, 64 GB'lık olana göre 150 $ daha pahalı. İhtiyaç duymayabileceğiniz bir şey için çok para.

iPad Air 4 64GB mı 256GB mı Almalı?

Öyleyse, soru şu ki, hangi senaryoda 64GB iPad Air 4'ü tercih etmelisiniz ve ne zaman bu ekstra parayı 256GB sürümüne harcamalısınız? Hadi bulalım!

Depolama, neredeyse her Apple cihaz satın alımında önemli bir seçimdir.

Yayın akış cihazınız olacaksa iPad Air 4 64 GB'ı seçin

Her iki depolama seçeneği için de bu sayı cihazın sahip olduğu toplam depolama alanını ifade ediyor. Yani işletim sisteminin ve önceden yüklenmiş uygulamaların kapladığı alan buna dahil. iPadOS genellikle yaklaşık 10 GB yer kaplar ve önceden yüklenmiş uygulamalar 4 GB'tan fazla olur. Bu da uygulamalarınız ve dosyalarınız için size 50 GB veya daha az alan bırakır.

Ve iPad Air 4'ü eğer eğlence cihazı olarak satın almak istiyorsanız, 50 GB fazlasıyla yeterli olacaktır. Bu günlerde, internetiniz yeterince iyiyse, müzikten filmlere ve oyunlara kadar hemen hemen her şeyi indirmeden kullanabiliyorsunuz. Cihazınıza içerik indirmeye gerek kalmadığında fazladan depolama alanına da ihtiyacınız olmaz.

İçerik oluşturmak veya iş için kullanmak istiyorsanız iPad Air 4 256 GB'ı seçin

Apple'ın iPad Air 4'te yaptığı tüm değişikliklerle birlikte cihaz şimdi bir tür bütçe dostu iPad Pro olarak konumlandırıldı. Bu yüzden yeni Magic Keyboard'u da satın alabilirsiniz ve iPad'ler bir süredir fare ile kullanılabiliyor. Apple bazı Windows dizüstü bilgisayarlarla performans açısından karşılaştırma yapar ve iPad'in bazılarından ne kadar daha iyi performans gösterdiğini vurgular.

Bunu göz önünde bulundurursak, iPad Air 4'ünüzü internette yayın yapmaktan veya internette gezinmekten ziyade video düzenleme, müzik, çizimler ve hatta 3B animasyonlar için kullanacaksınız 50 GB size pek yeterli olmayabilir.