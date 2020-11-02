Snapdragon 875 yonga seti kod adı "Lahaina" ve beklenenden önemli ölçüde daha hızlı görünüyor – bir benchmark sonucu çipin AnTuTu'da 847.000 puanın üzerinde bir puan aldığını gösteriyor. Bu sayı şu anda 663.000 puanla listelerin başında olan selefinden çok daha yüksek. Birebir kıyaslaması zor olma da A14'ten çok daha hızlı.

Snapdragon 875, Apple Bionic A14'ten Hızlı mı?

Bu sonuç % 25'in üzerinde bir sıçrama demek ve yıllık bakıldığında büyük bir sıçrama. Tabii ki, Qualcomm ekibinin kutlama yapabilmesi için önce bu sonuçların doğrulanması gerekecek.

Karşılaştırma için iPhone 12 565.000 puan aldı. Kirin 9000 ve Exynos 1080, sırasıyla 696.000 ve 693.000 puandalar. Bu sonuçlar kendilerini en hızlı çipset ilan etmeleri için fazlasıyla yeterli ancak 875'in iddia edilen sonucuna hiç de yakın değiller.

İlginç bir şekilde, AnTuTu'nun tablosunda liderlik şu anda Snapdragon 865 (Plus değil vanilya çip) tarafından üstleniliyor. AnTuTu ekibi, RAM ve depolama yapılandırmalarının da nihai skorda rol oynadığını açıklar. Bu nedenle yüksek kapasiteli UFS 3.1 depolaması Plus olmayan yonga setinin küçük saat hızı açığını telafi edebilir.

Başka bir sızıntı, Oppo'nun 865'in hız aşırtılmış bir versiyonunu test ettiğinden bahseder. Bu çipte hız 3.2 GHz'e kadar çıkacak. 865+ modelindeki ana çekirdek 3.09 GHz'de saat hızına sahip.

Qualcomm, Snapdragon 875'i (ve diğer potansiyel çipleri) yakında resmen duyuracak ve bu kıyaslama sonucuna bakılırsa etkinlik mutlaka görülmesi gereken bir şey olacak.