Her zamanki gibi, geleneksel dayanıklılık testini takiben, JerryRigEverything kanalından YouTuber Zach bir telefonu daha sökmeyi başardı. Evet, iPhone 12 Pro'nun söküm videosundan bahsediyoruz. Cihazın Ceramic Shield ön camının normal cam gibi çizildiği ortaya çıkmıştı ve peki ya altında ne var dersiniz?

iPhone 12 Pro Söküldü ve Her Yanı Mıknatıs Dolu

Videoda Apple'ın iPhone 12 Pro'nun içine yerleştirdiği her şeyi, tüm farklı bileşenleri ve bunların çeşitli konektörlerini görmek mümkün. Videoda Apple'ın belirli bir konnektör türüne (ve birçok farklı türde ve boyutta vidaya) duyduğu sevgiyi (takıntıyı) burada bir kez daha görüyoruz. Bu etkenler iPhone 12 Pro'yu sökmeyi zorlaştırıyor.

Anakart yine çift istife sahip ve pilin kırılmaya çok meyilli görünen çekme tırnakları var, Taptic Engine bu yıl daha küçük (pil de öyle) ve kablosuz şarj bobininin etrafına dairesel olarak yerleştirilmiş 18 küçük mıknatıs bulunuyor ve MagSafe'in çalışmasını sağlıyorlar.

Aşağıdaki videoda tüm iPhone 12 Pro söküm işlemini kendiniz görün.