Beklenmeyen Markalardan Tuhaf Telefonlar: Pepsi, Kodak, Red, Onkyo

Akıllı telefon sektörü şüphesiz büyük kazançlar getiren iddialı bir pazar ve bu zamana kadar uzman oldukları sektör akıllı telefon işinden uzak olan (bazen elektronik ile dahi tamamen alakasız olan) şirketlerin bazı garip telefonlar çıkardığını gördük. İşte onlardan bazıları.

Beklenmeyen Markalardan Tuhaf Telefonlar

Pepsi P1

Kimse Pepsi'nin bir akıllı telefon çıkarmasını beklemiyordu. Pepsi P1 ve P1S olmak üzere iki telefonu vardı ve JD.com üzerinden başlattıkları kitle fonlama kampanyasıyla telefonları Çin'de çıkarmaya çalıştılar.

Bu plan şirkete geri tepti. Kampanya bugün hâlâ sitede görülebilir ve finansman hedefinin yalnızca %43'üne ulaştığını fark edebilirsiniz. P1 çok sınırlı sayıda satışa sunulacağı için sadece 1.000 birim satılması planlandı ve oldukça ucuzdu da. İstenen fiyat 110 $ / 100 € kadardı. Yani kar elde etmek yerine biraz dikkat çekmeyi amaçlayan bir pazarlama kampanyasıydı.

Bununla birlikte cihazlarda Pepsi markasının ötesinde pek bir şey yoktu.

Onkyo Granbeat DP-CMX1





Onkyo, ses ve ev sineması ekipmanlarıyla ünlüdür, ancak şirket taşınabilir elektroniklerle de uğraşmaktadır. Taşınabilir müzik çalarlar ve Granbeat DP-CMX1 akıllı telefon gibi şeyler yaparlar.

Hem standart 3,5 mm kulaklık jakı hem de dengeli 2,5 mm jakı vardı. Dengeli jaklar ses sinyalini iki kez gönderir, sözde "sıcak" ve "soğuk" sinyaller birbirlerinin aynasıdır. Bu kurulum, her gün gördüğünüz (veya zaten görmeye alıştığınız) standart dengesiz jaklarla karşılaştırıldığında, gürültülü elektrikli ekipmandan gelen paraziti algılamaya karşı çok daha başarılıdır.





Telefon iki DAC ve iki amplifikatör ile donatılmıştı. Alüminyumdan işlenmiş ağır bir kit parçasıydı ve yan tarafında fiziksel oynatma düğmeleri ve bir ses kadranı vardı, bu da size tipik ses düğmelerinin aksine ince ayarlı kontrol sağlıyordu.

Onkyo Granbeat DP-CMX1, 128GB depolama alanına sahipti – FLAC dosyaları için fazla değil diye düşünüyor olabilirsiniz. Telefonun bir microSD yuvası da vardı (256 GB'a kadar destekli). Bazı raporlar iki microSD yuvası olduğunu dahi iddia ediyor (Onkyo DP-X1 oynatıcıdaki gibi), ancak bunların yanlış olduğu kanıtlandı.

Taşınabilir bir müzik çalar kadar etkileyici olsa da, Granbeat pek de harika değildi. Snapdragon 650 yonga setinde 6.0 Marshmallow çalıştırıyordu ve 5” 1080p ekranı vardı. 3.000 mAh pil, 25 saatlik müzik çalma sundu. 16 MP ana kamera ve 4 MP özçekim kamerası diğer temel özellikler arasında.

Kodak Ektra







Fotoğraf meraklıları Ektra adını 1940'lardan kalma eski bir 35mm kamera olarak hatırlayabilir ancak bu isim ayrıca 2016'da piyasaya sürülen ve kamera odaklı bir Android akıllı telefonu olan bir cihaza işaret ediyor. Kodak'ın ilk Android'i olan IM5 biraz fiyaskoydu ancak şirket pes etmedi ve bir kez daha denedi.

Öne çıkanlar arasında 1 / 2.3” sensör, f / 2.0 diyafram, 6 eksenli optik görüntü sabitleme ve 4K video çekimi sunan 21MP kamera vardı. Arka tarafın tasarımı oldukça güzeldi ve retro kamera görünümünü tamamlayan zarif bir hakiki deri taşıma çantası vardı.





Leica'nın bugün yaptığı gibi, Kodak da film kamerası uzmanlığını kullandı ve telefonda harika retro modlar sundu. Örneğin, Super8 video uygulaması, 8 mm film görünümünü simüle etmek için film greni, vinyet etkisi ve renk değişimi sunuyordu. Tri-X adlı siyah beyaz bir mod da vardı. Artık bu isimleri duymuyorsunuz ama bunlar Eastman Kodak'ın efsanevi filmleridir. Aşağıda örnek bir fotoğraf var:

Her neyse, Kodak Ektra 5” 1080p ekrana sahipti ve gücünü 3GB RAM ve 32GB depolama alanına (microSD kartla genişletilebilir) sahip Helio X20 yonga setinden alıyordu. İlk olarak Birleşik Krallık'ta 450 £ fiyatla piyasaya sürüldü, Aralık 2016'da 500 € fiyat etiketiyle Avrupa'ya ve ardından 2017 ortasında ABD'ye 400 ABD Dolar'ından ulaştı. Kodak aynı zamanda birkaç Kodak markalı tablet çıkarmak için Archos ile ortaklık kurdu.

RED Hydrogen One

Bir kamera şirketinden gelen bir Android akıllı telefon girişimi olan bu cihaz RED Hydrogen One adını taşıyor. RED kameralar popülaritesini artırdı ve hem küçük yapımlar hem de büyük Hollywood filmleri tarafından kullanılıyor. Öyleyse, bunun şimdiye kadar yapılmış en iyi kameralı telefon olmasını beklersiniz, değil mi? Pek değil…

Hydrogen One 2018'de duyurulmuş olmasına rağmen, garip bir şekilde 3D'ye odaklanmıştı – arkasında iki adet 12.3MP kamera ve bir otostereoskopik 3D ekran vardı. İddiaya göre bu, geçmişte gördüğümüz 3D ekranlardan daha gelişmişti, RED buna "4 Görünüm" (veya 4V) adını verdi.

Olağan iki görüntü yerine dört görüntü çıkararak holografik bir etki yaratması gerekiyordu. Ancak şahsen görmek oldukça güçtü. Çift kameranın holografik fotoğrafları, RED’in kamera devrimi vaatlerini de yerine getirmedi.

Şirket, tüm kamera eklentilerinin anası olan Lithium 3D adında bir Hydrogen One eklentisi hazırlıyordu. Prototipler eklentinin 3kg ağırlığı ile devasa olduğunu gösterdi. Eklenti, telefona bağlandığında yüksek kaliteli 3D video çekmeyi amaçlıyordu. Lityum tarafından çekilen holografik görüntüleri düzgün şekilde önizlemek için 4V ekrana ihtiyaç duyulduğundan bu işi gerçekten yapabilen tek telefondu.

Ve çift kamera sistemi 8K video çekebildiği için oldukça etkileyiciydi. Ürün profesyoneller tarafından kullanılan bir araç olarak tasarlandı, ancak proje tamamlanmadan iptal edildi. Telefonun kendisi için sınırlı tanıtımlar yapıldı ve model hızla ortadan kayboldu.