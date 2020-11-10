Görünüşe bakılırsa Samsung Galaxy S21 Ultra, LTPO destekli yeni bir panel sayesinde ekranını hem 1440p çözünürlükte hem de 120 Hz'de çalıştırabilecek. Bilindiği gibi yüksek çözünürlükte yüksek yenileme hızını elde etmek şu zamana kadar kolay olmadı.

Samsung Galaxy S21 Ultra Özellikleri Sızdı: WQHD LTPO 120Hz Ekran

Huawei'in ABD eliyle piyasadan kaybolmasıyla Samsung yeni S21 serisinin çıkışını aceleye getirmeme kararı aldı. Ocak ayında çıkış yapacak yeni amiral gemisi ailesi hakkında daha fazlası var. 1440p / 120Hz modunda özel ekrana sahip olan Ultra'nın yanı sıra bildirildiğine göre Galaxy S21 ve S21+'ın sırasıyla 1080p / 120Hz veya 1440p / 60Hz'de çalışacağı söyleniyor.

Diğer söylenti ikinci kez ortaya çıkıyor – Galaxy S21 Ultra, %12 daha fazla ışığa duyarlı olduğu bildirilen güncellenmiş bir 108MP HM3 sensör kullanacak. Samsung'un 108MP ana kameranın yanı sıra 3D Time of Flight sensörünü atlayacağı ve bunun yerine Galaxy Note20 Ultra'da olduğu gibi lazer destekli otomatik odaklamalı kamera kullanacağı söyleniyor.

Son olarak Galaxy S21 Ultra, 45W şarjı destekleyecek ve ekranın etrafında neredeyse eşit kalınlıkta çerçeveler olacak. Galaxy S20 Ultra, biraz daha kalın bir alt çerçeveye sahip ve 25W şarjla öne çıkıyor. Bu tasarım yeni iPhone'ları daha da çağ dışı gösterebilir.