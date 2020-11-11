Dört hafta önce Huawei, Honor akıllı telefon işinin kısmi satışı ile ilgili potansiyel alıcılarla görüşmelere başladı. Görüşmelerden bir ay sonra şirket şimdi dev bir anlaşmaya varmış gibi görünüyor. Honor markası yaklaşık 15 milyar dolara satılıyor.

Huawei, Honor Markasını Neden Sattı?

Reuters'a konuşan kişiler, Huawei'in kısa süre önce tüm Honor akıllı telefon bölümünü satmak için 15.2 milyar dolar (100 milyar yuan) değerinde bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

Markanın yeni sahibi, halihazırda Honor akıllı telefonlarını satan bir distribütör olan Digital China ve Honor'un şu anda genel merkezinin bulunduğu Shenzhen yerel yönetiminin başkanlık ettiği bir konsorsiyumdur.

Huawei, Honor markasının araştırma ve geliştirme yetenekleri ve tedarik zinciri yönetimi dahil olmak üzere neredeyse tüm varlıkları satmayı kabul etti. Konsorsiyum, yönetim ekibinin çoğunu ve 7.000 çalışanı elinde tutmayı planlıyor.

Anlaşmanın nakit boyutu resmi olarak 15 Kasım Pazar günü duyurulabilir. Huawei'in Honor'u satması son aylarda Huawei'yi epey geriye iten ABD ticaret kısıtlamalarını aşmasına izin verecek.

Canalys, Honor'un geçtiğimiz çeyrekte satılan 51.7 milyon Huawei akıllı telefonun %26'sını oluşturduğunu tahmin ediyor. Bu, 13.4 milyon birime denk geliyor, bu da Honor'un, Huawei'den ayrıldıktan sonra Motorola ve LG'nin önünde ve Realme ile Oppo'nun arkasında dünyanın sekizinci en büyük akıllı telefon markası olacağı anlamına geliyor.

Uzun vadede ise konsorsiyumun yönettiği Honor, üç yıl içinde halka açılmayı umuyor.