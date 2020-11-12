Apple iPhone 12 Pro Max yarın mağazalardan satışa sunulacak ve ön sipariş sevkiyatları başlayacak. Ancak şimdiden amiral gemisinin iç kısımlarına göz atmamızı sağlayan bir söküm işlemi paylaşıldı.

Apple iPhone 12 Pro Max Parçalarına Ayrıldı





iPhone 11 Pro Max'ten bu yana yapılan en büyük değişiklik, anakartın konumu ve pilin şekli olmuş – artık tüm önemli bileşenler sağ tarafta ve pil L şeklinde.





Görüntüler, önceki modele göre yaklaşık %10 küçülen 3.687 mAh pil kapasitesini de doğruluyor- şimdiye kadar bunu yalnızca sertifikalardan ve satış promosyonlarından öğrenmiştik. Anakartın boyutu ise iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'daki ile tamamen aynı.





Sökümü yapan Çinli kaynak tüm sürecin ne kadar zor ya da kolay olduğu hakkında fazla bir şey söylemedi.