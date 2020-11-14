Huawei, ilk Harmony OS geliştirici betasını 18 Aralık'ta başlatmayı planlıyor ve Nisan ayına kadar herkese açık beta sürümünün çıkması bekleniyor. Yöneticiler, Huawei ve Honor telefonlarının %90'ının yeni işletim sistemine geçebileceğini söylediler ve bugün bu geçiş için uygun 40'tan fazla cihazın bulunduğu bir liste ortaya çıktı.

Harmony OS Alacak Huawei ve Honor Telefonlar

Listede Honor V40, Huawei nova 8 ve Huawei nova 8 Pro telefonlar da var. İlginç zira henüz resmi olarak yeni açıklandılar.

HarmonyOS alacak Huawei cihazlar:

– Huawei Mate 40

– Huawei Mate 40 Pro

– Huawei Mate 40 Pro+

– Huawei Mate 40 RS Porsche Design

– Huawei Mate X

– Huawei Mate Xs

– Huawei P40

– Huawei P40 Pro

– Huawei P40 Pro+

– Huawei Mate 30 4G

– Huawei Mate 30 Pro 4G

– Huawei Mate 30 5G

– Huawei Mate 30 Pro 5G

– Huawei Mate 30 RS Porsche Design

– Huawei Nova 8 (Çıkacak)

– Huawei Nova 8 Pro (Çıkacak)

– Huawei Nova 7 Pro 5G

– Huawei Nova 7 5G

– Huawei Nova 7 SE

– Huawei P30

– Huawei P30 Pro

– Huawei Mate 20

– Huawei Mate 20 Pro

– Huawei Mate 20 X 4G

– Huawei Mate 20 X 5G

– Huawei Mate 20 RS

– Huawei Nova 6 5G

– Huawei Nova 6 SE

HarmonyOS alacak Honor cihazlar:

– Honor V40 (Çıkacak)

– Honor 30 Pro

– Honor 30 Pro+

– Honor V30

– Honor V30 Pro

– Honor Play 4 Pro

– Honor X10 5G

– Honor 30

– Honor 30S

– Honor X10 5G

– Honor 20 Pro

– Honor 20

– Honor 9X

– Honor 9X Pro

HarmonyOS alacak giyilebilirler:

– Huawei Watch GT 2 Pro (önceden yüklü – Çin sürümü)

– Huawei Watch GT 2e

– Huawei Watch GT 2

HarmonyOS alacak tabletler:

– Huawei MatePad Pro

– Huawei MatePad Pro 5G

– Honor Tablet V6

İlginç olan bir başka şey sadece nova, P ve Mate serisi cihazların Harmony OS 2.0 için listelenmiş olması ve Enjoy / Y serisinden söz edilmemesidir.

Honor cihazlarına bakıldığında, marka benzer bir adımı izliyor – zira Honor 9 serisi veya Honor 30i veya Honor 30 Youth gibi giriş seviyeleri listede yok. Görünüşe göre GMS'li tüm cihazlar hemen HarmonyOS almayacak ve Huawei bunları yavaş yavaş aşamalı olarak dağıtacak.

HarmonyOS alacak cihazların listesinde ayrıca üç saat ve üç Huawei tablet var. İlginçtir ki, GT 2 Pro önceden yüklenmiş Harmony OS ile gelecek – giyilebilir cihaz şu anda Lite OS ile çalışıyor.