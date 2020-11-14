DxOMark, iPhone 12 Pro kamera incelemesini yayınladı ve son karar verildi. Yeni model, geçen yılki iPhone 11 Pro'ya göre bazı yerlerde marjinal iyileştirmeler sunarak 11 Pro'ya kıyasla 4 puanlık bir iyileştirme sağladı.

iPhone 12 Pro DxOMark Kamera Testi Sonucu

Test, 128 puanla sonuçlandı. Bu da 12 Pro'yu Xiaomi'nin Mi 10 Pro modelinin puanıyla eşleştirdi ve genel sıralamada dördüncü sırayı alarak ve Huawei’in P40 Pro'nun bir puan gerisinde kaldı.

Donanım açısından her üç sensör de 12 MP çekim yapıyor. F / 1,6 diyafram açıklığına ve OIS'ye sahip 26 mm'ye eşdeğer bir ana lens var. Ayrıca F / 2,4 diyafram açıklığına sahip 13 mm ultra geniş lens ve F / 2,0 diyafram açıklığı sahip OIS destekli 52 mm telefoto modülü var. Bu yıl sunulan yeni eklenti, derinlik algılama için kullanılan LiDAR sensörü oldu.

12 Pro, takdire şayan bir performans sergiledi denebilir. DxO, tutarlı otomatik netleme performansını, doğru renklerini ve ayrıntı korumasını güçlü noktaları olarak listeledi. İç mekan çekimlerindeki ayrıntılar oldukça güzel bir şekilde işleniyor ve pozlama başarılı.

Gece çekimleri de güçlü pozlamanın öne çıktığı yerler. Ancak gürültü belirgindi ve ayrıntılar kaybolma eğilimindeydi. Dinamik aralık özellikle güçlü değildi ve telefoto sensörü, uzaklara yakınlaştırırken zorlandı. Ultra geniş açı performansı iyiydi ancak ayrıntılar diğer amiral gemilerinin gerisinde kaldı.

Video kaydı, mükemmel sonuçlara yakın mükemmel otomatik netleme, pozlama ve renk doğruluğu göstererek özellikle güçlü performans sergiledi. Stabilizasyon yerindeydi ve detayların korunması loş ışık koşullarında bile doğruydu. Geniş dinamik aralık bir başka güçlü noktadır.

Tam DxOMark iPhone 12 Pro kamera incelemesine buradan göz atın.