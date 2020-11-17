Apple A14, A13 ve Snapdragon 865 Performans Karşılaştırması

Apple A14, A13 ve Snapdragon 865 Özellik Karşılaştırması

Apple A14 Bionic Apple A13 Bionic Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 865+ Üretim 5nm 7nm 7nm 7nm Çekirdekler 6 6 8 8 CPU yapısı 2 büyük çekirdek @ 3.1GHz

4 küçük çekirdek @ 1.8GHz 2 büyük çekirdek @ 2.66GHz

4 küçük çekirdek @ 1.6GHZ 1 büyük çekirdek @ 2.84GHz

3 büyük çekirdek @ 2.42GHz

4 küçük çekirdek @ 1.8GHz 1 büyük çekirdek @ 3.1GHz

3 büyük çekirdek @ 2.42GHz

4 küçük çekirdek @ 1.8GHz Önbellek 4MB 4MB 3MB 3MB

Snapdragon 865 ve 865+ arasındaki tek fark, ikincisinin daha yüksek saat hızına sahip olmasıdır. Ana CPU çekirdeğinin yanı sıra, GPU da biraz daha yüksek hızlarda. Apple'ın ve Qualcomm'un çipleri arasındaki farklar ise çekirdek sayısı ve saat hızlarından çok daha derine iniyor. Her iki işlemci de Arm'ın çekirdek tasarımlarına sahip ancak her iki şirket de tasarımlarını sır olarak tutar.

AnTuTu Benchmark Sonuçları

AnTuTu, CPU, GPU, RAM, I / O ve UX performansı dahil olmak üzere bir cihazın çeşitli yönlerini değerlendiren çok katmanlı, kapsamlı bir mobil performans karşılaştırma uygulamasıdır. Daha yüksek puan, genel olarak daha hızlı cihaz anlamına gelir.

Apple iPhone 12 Pro 597561 Apple iPhone 11 Pro 458830 OnePlus 8T 582907 Asus ROG Phone 3 624790

Android tarafında ise saat artışı ROG Phone 3'e OnePlus 8T'ye göre %7 avantaj sağlıyor ve onu genel olarak ilk sıraya koyuyor. Her iki Android telefon da iPhone 11 Pro'dan daha yüksek puan alıyor, ancak yalnızca Asus iPhone 12 Pro'yu ince bir farkla geçiyor. Ne var ki iOS işletim sistemi hala Android'den daha akıcıdır.

Geekbench 5 Tek Çekirdek Testi

Apple iPhone 12 Pro 1593 Apple iPhone 11 Pro 1330 OnePlus 8T 890 Asus ROG Phone 3 973

Bu puanlar, Apple'ın rakiplerinden az çekirdeğe sahip yongalarla nasıl performansta önde kalmayı başardığı konusunda iyi fikir veriyor. Apple A13 ve A14'ün tek çekirdekli performansı başka bir dünyadandır.

Geekbench 5 Çoklu Çekirdek Testi

Apple iPhone 12 Pro 3666 Apple iPhone 11 Pro 3485 OnePlus 8T 3177 Asus ROG Phone 3 3369

Çoklu skor yarışında fark doğal olarak daha az çünkü Snapdragonlar ekstra çekirdekleriyle farkın bir kısmını kapatıyor. Yine de iPhone'lar hala zirvede kalıyor.