Apple A14, A13 ve Snapdragon 865 Performans Karşılaştırması

Apple A14, A13 ve Snapdragon 865 Özellik Karşılaştırması

Apple A14 BionicApple A13 BionicQualcomm Snapdragon 865Qualcomm Snapdragon 865+
Üretim5nm7nm7nm7nm
Çekirdekler6688
CPU yapısı2 büyük çekirdek @ 3.1GHz
4 küçük çekirdek @ 1.8GHz		2 büyük çekirdek @ 2.66GHz
4 küçük çekirdek @ 1.6GHZ		1 büyük çekirdek @ 2.84GHz
3 büyük çekirdek @ 2.42GHz
4 küçük çekirdek @ 1.8GHz		1 büyük çekirdek @ 3.1GHz
3 büyük çekirdek @ 2.42GHz
4 küçük çekirdek @ 1.8GHz
Önbellek4MB4MB3MB3MB

Snapdragon 865 ve 865+ arasındaki tek fark, ikincisinin daha yüksek saat hızına sahip olmasıdır. Ana CPU çekirdeğinin yanı sıra, GPU da biraz daha yüksek hızlarda. Apple'ın ve Qualcomm'un çipleri arasındaki farklar ise çekirdek sayısı ve saat hızlarından çok daha derine iniyor. Her iki işlemci de Arm'ın çekirdek tasarımlarına sahip ancak her iki şirket de tasarımlarını sır olarak tutar.

AnTuTu Benchmark Sonuçları

AnTuTu, CPU, GPU, RAM, I / O ve UX performansı dahil olmak üzere bir cihazın çeşitli yönlerini değerlendiren çok katmanlı, kapsamlı bir mobil performans karşılaştırma uygulamasıdır. Daha yüksek puan, genel olarak daha hızlı cihaz anlamına gelir.

Apple iPhone 12 Pro597561
Apple iPhone 11 Pro458830
OnePlus 8T582907
Asus ROG Phone 3624790

Android tarafında ise saat artışı ROG Phone 3'e OnePlus 8T'ye göre %7 avantaj sağlıyor ve onu genel olarak ilk sıraya koyuyor. Her iki Android telefon da iPhone 11 Pro'dan daha yüksek puan alıyor, ancak yalnızca Asus iPhone 12 Pro'yu ince bir farkla geçiyor. Ne var ki iOS işletim sistemi hala Android'den daha akıcıdır.

Geekbench 5 Tek Çekirdek Testi

Apple iPhone 12 Pro1593
Apple iPhone 11 Pro1330
OnePlus 8T890
Asus ROG Phone 3973

Bu puanlar, Apple'ın rakiplerinden az çekirdeğe sahip yongalarla nasıl performansta önde kalmayı başardığı konusunda iyi fikir veriyor. Apple A13 ve A14'ün tek çekirdekli performansı başka bir dünyadandır.

Geekbench 5 Çoklu Çekirdek Testi

Apple iPhone 12 Pro3666
Apple iPhone 11 Pro3485
OnePlus 8T3177
Asus ROG Phone 33369

Çoklu skor yarışında fark doğal olarak daha az çünkü Snapdragonlar ekstra çekirdekleriyle farkın bir kısmını kapatıyor. Yine de iPhone'lar hala zirvede kalıyor.

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