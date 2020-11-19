iPhone 12'ler pek iyi pil ömrü ile gelmiyor. Bu da bu telefonu almayı planlayan kullanıcıları nasıl daha fazla pil tasarrufu yapabilirim diye düşündürüyor. Aşağıda iPhone 12'de tüm pil ömrünü artırma yollarına değindik.

iPhone 12'de Pil Ömrünü Artırmak

Her zaman Düşük Güç Modunu kullanın

iPhone 12'niz, pil %20'ye ulaştığında sizden Düşük Güç Modunu etkinleştirmenizi isteyecektir, ancak önünüzde uzun bir gün varsa bunu dilediğiniz zaman da açabilirsiniz.

Genel > Düşük Güç Modu > Açık

Gerekli Olmayan Bildirimleri Sessize Alın

iOS'taki bildirimler ekran ışığınızı açmak gibi kötü bir alışkanlığa sahiptir

Ayarlar -> Bildirimler'e gidin ve bildirimlerini umursamadığınız uygulamaları devre dışı bırakın.

Alternatif olarak, sohbet uygulama bildirimlerini hoparlörlerden ses çalacak ancak ekranı açmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için sohbet uygulamasının ayarlarına gitmeniz, bildirimlerine gitmeniz ve ardından Kilit Ekranı geçişini devre dışı bırakmanız gerekir.

"Hey, Siri"yi Devre Dışı Bırakın

Hey, Siri'nin her zaman dinlemesi harikadır ama hoş olmayan şey pili küçük bir oranda daha fazla tüketmesidir: Ekran ve Parlaklık > Hey Siri'yi Dinle'yi kapatın.

Konum Servislerini Ayarlayın

Konum servislerine ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız, Ayarlar -> Gizlilik -> Konum Servisleri'ne gidin ve üstteki geçişi kapatın.

Konum servislerindeki oklar ne anlama geliyor?

Siyah ok, uygulamanın son 24 saat içinde bir süre konum aldığı anlamına gelir.

Mor ok, uygulamanın Konum Hizmetlerini çok yakın zamanda kullandığı anlamına gelir.

İçi boş ok, uygulamanın konuma yalnızca belirli bir durumda erişebileceği anlamına gelir – günün belirli bir saatinde, bir tür acil durumda, telefon bir bölgeden çıktığında / bölgeye girdiğinde vs.

Yalnızca Koyu Modu Kullanın

Bu neden önemli? Çünkü iPhone 12 modellerinin hepsinde OLED ekranlar var. OLED ekran siyah görüntüde pil tasarrufu sağlar.

Not: Bu yalnızca OLED iPhone'larda (iPhone X, iPhone XS, iPhone 11 Pro ve tüm iPhone 12 modellerinde) işe yarar. iPhone SE, iPhone XR, iPhone 11 için pek etki olmaz.

4G/5G Bağlantısını Devre Dışı Bırakın

Ayarlar -> Hücresel -> Hücresel Veri Seçenekleri'ne gidin, Ses ve Veri seçeneğini seçin, varsayılan 4G/5G Otomatik modunu kapatmak için 3G veya LTE seçeneğine dokunun.

Kablolu Kulaklık Kullanın

Kablosuz kulaklıklar kullanışlıdır. Ancak iPhone'un Bluetooth üzerinden müzik iletmek için biraz daha fazla pil ömrüne ihtiyacı var. Bu yüzden kablolu kulaklığa geçerek pil tasarrufu yaparsınız.

Manuel Parlaklık

Otomatik parlaklığı devre dışı bırakmak için, Ayarlar -> Erişilebilirlik -> Ekran -> seçeneğine gidin. Otomatik parlaklık bazen ekran ışığını fazlasıyla açar.