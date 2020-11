Mobil telefonlarda en iyi açık dünya oyunlar neler görelim. Aşağıda hem Android akıllı telefonlar hem de iOS'li iPhone/iPad'ler için 2020'de en iyi açık dünya mobil yapımları sıraladık.

En İyi Açık Dünya Mobil Oyunlar

Frostborn: Coop Survival

Ücretsiz

Frostborn, birkaç popüler türü karıştıran harika bir RPG'dir. Uygun gördüğünüz şekilde özelleştirebileceğiniz ve mevcut üç sınıftan biri olarak eğitebileceğiniz kendi karakteriniz var. Olağan açık dünya RPG ögeleri arasında hayatta kalma unsuru da var. Bir MMO'ya benzer.

MadOut2 BigCityOnline

Ücretsiz

GTA ve Need For Speed'i birleştirdiğinizde ne elde edersiniz? MadOut2 BigCityOnline, mobil dünya için bir cevap olabilir. Oyun tek bir haritada 100 oyuncuya kadar izin verir.

Off the Road

Ücretsiz

Araba sürmeye dair başka bir oyun ama Off the Road her şeyi tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. Kamyonlar ve hatta biçerdöverler gibi her türlü tekerlekli araçlar dahil olmak üzere, teknelerden trenlere, helikopterlere kadar her şeyi açık dünyada sürebilirsiniz.

Second Galaxy

Ücretsiz

Eve: Online mobil oyun hala geliştirilmekte iken, Second Galaxy online uzay keşifleri ve uzay çatışmaları tarafında en iyi seçeneğiniz.

Tempest Pirate Action RPG

iOS: Ücretli, Android: Ücretsiz

Uzayın enginliğinden, Dünya'nın okyanuslarının uçsuz bucaksızlığına geri dönüyoruz. Lazerler ve roketlerle yapılan savaşlar sizin için çok kaotikse, deniz yolculuğunun yavaş temposunu muhtemelen daha keyifli bulacaksınız.

Genshin Impact

Ücretsiz

Genshin Impact, en yeni ve en popüler Japon RPG'lerinden biridir. Dünyası geniş ve grafikler Zelda serisini anımsatıyor.

Oceanhorn

Android: Ücretsiz, iOS: Ücretli

Oceanhorn daha eski bir oyundur, ancak bu listede yer alacak kadar iyi olmadığı anlamına gelmez. Ve daha da iyisi, artık Android'de ücretsiz olmasıdır. iOS'ta bunun için hala ücret ödemeniz gerekiyor.

Six-Guns

Ücretsiz

Six-Guns, çok daha gerçekçi bir dünyada geçiyor: Oyundaki her şey eğlence adına. Tıpkı GTA gibi.

Goat Simulator

Ücretsiz

Keçi Simülatörü, saf absürtlüğüyle dünyayı kasıp kavurdu ve biz hala bundan vazgeçemezdik. Hiçbir şeyi ciddiye almayan, hataları kucaklayan ve saatlerce komik oyun deneyimi sunan açık dünya bir mobil oyundur.

Wolf Tales



Ücretsiz

Keçi olarak oynamak istemiyor musun? Onun yerine bir kurda ne dersin? Goat Simulator'un aksine, Wolf Tales oyuncuların gerçek bir role bürünmesini ister.

Stardew Valley

Ücretli

Stardew Valley dünyası geniş olmayabilir, ancak içinde yapabileceğiniz şeylerin sayısı bunu telafi etmekten daha da fazlasını yapıyor. Farkına bile varmadan saatlerce oynayacaksınız.

Dawn of Isles

Ücretsiz

Dawn of Isles, görsel olarak The Legend of Zelda: Breath of the Wild'a benzeyen bir MMORPG'dir. Oyun farklı adalardan oluşuyor ve her birinin sunacağı benzersiz şeyler var.

Sky: Children Of Light

Ücretsiz

Pastel, göze hitap eden renkler ve rüyadaymışsınız gibi hissettiren mekanlarla Sky: Children of Light en iyi açık dünya mobil oyunlar arasında. Hem de online destekli.

GTA: San Andreas

Ücretli

GTA'dan bahsetmeden açık dünya oyunlarından bahsedeceğimizi düşünmediniz, değil mi? Elbette, grafikler bir mobil oyun için bile modası geçmiş görünüyor, ancak bu yine de sevdiğimiz San Andreas.