Huawei P50 Kirin 9000 çipseti ve Samsung ile LG OLED ekranlarla geliyor. Mate 40 amiral gemilerinin rafa çıkmasıyla Huawei dikkatini P serisine çekiyor – ABD yaptırımlarının tedarik hattını aksatmasına rağmen, şirket 2021'in ilk yarısında P50 telefonlarını piyasaya sürme yolunda ilerliyor. Yeni telefonlar Mart / Nisan lansman zaman dilimlerinde tanıtılacak.

Huawei P50 Kirin 9000 Çipseti ve Samsung ile LG OLED Ekranla Geliyor

Elec, Samsung Display ve LG Display'in yeni modeller için OLED paneller sağlamaya hazır olduğunu bildirdi ve konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi olan insanlara atıfta bulundu. Samsung Display, Ekim ayında Huawei ile ticaret yapma lisansı aldı ve LG'nin de öyle yaptığı görülüyor.

Huawei P50 telefonlar, şirketin HiSilicon bölümünden gelen yeni Kirin 9000 yonga setlerini kullanacak. Her zamanki gibi yeni Kirin çipleri Mate serisi ile piyasaya sürülmüştü ve birkaç ay sonra bir sonraki P serisinde de kullanılacaklar.

Huawei, yaptırımlar çıkınca TSMC'den ayrılmadan önce telefonlarında kullanmak üzere birkaç milyon Kirin 9000 yongası stoklamıştı. Yeni Honor amiral gemileri Kirin kullanmayacağından bu stoğun bir kısmı şimdilik araya gitti.

Qualcomm ve MediaTek de lisans için başvurdu, bu nedenle şirket aslında telefonlarına güç sağlayacak yonga setinde arz sorunu yaşamadı.

Geçen yıl şirket neredeyse Samsung'u yakalamıştı. Huawei'in amiral gemisi serisi (P + Mate), 2019 yılında 44 milyona varan satışa çıktı ve 45 milyon satan Samsung amiral gemisi serisine (S + Note) çok yaklaştı. Şirketin bu yılki sıkıntıları Samsung'un liderlikte arayı açmasına neden olacak. Ancak Huawei 2021'de 2020'de beklenen liderliği kapabilir.