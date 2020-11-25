Redmi Note 9 Pro Nasıl Sıfırlanır? (Hard Reset)

XIAOMI Redmi Note 9 Pro fabrika ayarlarına nasıl sıfırlanır? Redmi Note 9 Pro'daki tüm veriler nasıl silinir? Açılmayan telefonda varsayılan seçenekler nasıl geri yüklenir? Cevabı bu yazımızda.

Redmi Note 9 Pro Nasıl Sıfırlanır? (Hard Reset)

Aşağıdaki öğreticide, Redmi Note 9 Pro'nun hard reset yöntemini gösteriyoruz. Donanım tuşları yoluyla Redmi Note 9 Pro'da kolayca sıfırlama işlemi yapabilirsiniz. Sonuç olarak cihazınızda derhal yeni haline bürünür ve eğer bir tür yavaşlık varsa bir süre eski hızını kazanır.

Adımlar:

  • İlk önce, Güç tuşunu kullanarak telefonu kapatın.
  • Ardından, Sesi Açma ve Güç düğmesini kısa süre basılı tutun.
  • Redmi logosu göründüğünde Güç tuşunu bırakın.
  • Ekranda Kurtarma Modu'nu -Recovery Mode- gördüğünüzde Sesi Açın.
  • Şimdi Wipe Data'yı seçin, ardından Ses düğmelerini kullanarak Wipe All Data'ya gelin ve onaylamak için Güç tuşunu kullanın.
  • Güç düğmesiyle Confirm'i seçin.
  • Bundan sonra Main Menu'ye dönün ve Reboot'u seçin.
  • Güç tuşunu kullanarak Reboot to System'ı seçin.
  • Cihazınızda fabrika ayarlarına sıfırlandı.
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