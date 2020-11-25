XIAOMI Redmi Note 9 Pro fabrika ayarlarına nasıl sıfırlanır? Redmi Note 9 Pro'daki tüm veriler nasıl silinir? Açılmayan telefonda varsayılan seçenekler nasıl geri yüklenir? Cevabı bu yazımızda.

Redmi Note 9 Pro Nasıl Sıfırlanır? (Hard Reset)

Aşağıdaki öğreticide, Redmi Note 9 Pro'nun hard reset yöntemini gösteriyoruz. Donanım tuşları yoluyla Redmi Note 9 Pro'da kolayca sıfırlama işlemi yapabilirsiniz. Sonuç olarak cihazınızda derhal yeni haline bürünür ve eğer bir tür yavaşlık varsa bir süre eski hızını kazanır.

Adımlar: