XIAOMI Redmi Note 9 Pro fabrika ayarlarına nasıl sıfırlanır? Redmi Note 9 Pro'daki tüm veriler nasıl silinir? Açılmayan telefonda varsayılan seçenekler nasıl geri yüklenir? Cevabı bu yazımızda.
Redmi Note 9 Pro Nasıl Sıfırlanır? (Hard Reset)
Aşağıdaki öğreticide, Redmi Note 9 Pro'nun hard reset yöntemini gösteriyoruz. Donanım tuşları yoluyla Redmi Note 9 Pro'da kolayca sıfırlama işlemi yapabilirsiniz. Sonuç olarak cihazınızda derhal yeni haline bürünür ve eğer bir tür yavaşlık varsa bir süre eski hızını kazanır.
Adımlar:
- İlk önce, Güç tuşunu kullanarak telefonu kapatın.
- Ardından, Sesi Açma ve Güç düğmesini kısa süre basılı tutun.
- Redmi logosu göründüğünde Güç tuşunu bırakın.
- Ekranda Kurtarma Modu'nu -Recovery Mode- gördüğünüzde Sesi Açın.
- Şimdi Wipe Data'yı seçin, ardından Ses düğmelerini kullanarak Wipe All Data'ya gelin ve onaylamak için Güç tuşunu kullanın.
- Güç düğmesiyle Confirm'i seçin.
- Bundan sonra Main Menu'ye dönün ve Reboot'u seçin.
- Güç tuşunu kullanarak Reboot to System'ı seçin.
- Cihazınızda fabrika ayarlarına sıfırlandı.