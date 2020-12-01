Yeni isim, yeni mimari, yeni modem – Qualcomm, Snapdragon 888'in perdesini kaldırdı. Çip kapalı kapılar ardında Asus, Black Shark, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, Realme, OnePlus, Oppo, Sharp, Sony, vivo, Xiaomi ve ZTE'ye gösterildi. Başka bir deyişle, bu çiple yeni amiral gemileri geliyor.

Snapdragon 888 Özellikleri: Dev GPU, AI ve 5G

Yeni Adreno GPU, 144 fps oyun oynamayı hedefler ve güncellenebilir GPU sürücülerini destekler. Şirkete göre bu, "Qualcomm Adreno GPU performansındaki en önemli yükseltmedir". Bununla birlikte, bazı ayrıntılar (özellikle CPU hakkında) hala gizli tutulmaktadır.

Spectra ISP artık bir önceki nesle göre %35 daha hızlı, yani görüntü verilerini saniyede 2,7 gigapiksel hızla işleyebiliyor (bu da 12 MP çözünürlükte kabaca 120 fotoğraf demek). Yükseltilmiş makine öğrenimi gibi hesaplamalı fotoğrafçılık için büyük bir nimet olacak.

Qualcomm, şimdi 26 TOPS sağlayan Hexagon işlemciyi tamamen yeniden tasarladı. Karşılaştırma için, S865 15 TOPS olarak gelir, Apple M1 için 11 TOPS açıklaması yaptı.

888 ayrıca Qualcomm’un üçüncü nesil Snapdragon X60 5G modemine sahip. “Dünya çapındaki tüm büyük bantlar” için alt 6 ve mmWave 5G desteği var. Global çoklu SIM, taşıyıcı birleştirme ve Dinamik Spektrum Paylaşımı sunuluyor.

Yerel kablosuz bağlantı için eklenen yeni yonga seti, Wi-Fi 6E'yi (6GHz bandında çalışan ax) ve Bluetooth 5.2'yi destekler.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, "Yeni amiral gemisi akıllı telefonumuz Mi11'in Snapdragon 888'e sahip ilk cihazlardan biri olacağına sevindim" açıklamasını yaptı. Ve başlangıçta da belirtildiği gibi, Xiaomi, Snapdragon 888 destekli bir telefon üzerinde çalışan tek şirket değil.