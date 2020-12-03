ZTE Axon 20 5G, Eylül ayında duyurulmuştu ve bir süredir Çin'de satışa sunulmuştu. Akıllı telefon, ekran altı ön kamerası ile benzersiz olmaya devam ediyor ve artık şirketin telefonu küresel olarak satışa sunmasıyla birlikte herkes bu cihazı deneyimleyebilecek.

İlk Ekran Altı Kameralı Telefon: ZTE Axon 20 5G

ZTE, UD kameralı yani ekran altı kamerası olan ilk telefonu Axon 20 5G'yi dünya çapında satışa sunuyor. ZTE, telefon için rezervasyonları açtı, kendinize bir tane rezerve etmek için sadece e-posta adresinizi yazmanız yetiyor çünkü üretici ilk başta sınırlı miktarlar satılacağını söylüyor. İlk gönderiler 21 Aralık'tan itibaren başlayacak.

Telefonun Çin'in dışında satışa çıkmaya hazır olduğu ilk pazarların listesi şöyle:

Birleşik Krallık

Avrupa Birliği

Japonya

Güney Kore

Tayland

Malezya

Filipinler

Birleşik Arap Emirlikleri

Ukrayna

Suudi Arabistan

Güney Afrika

Ne yazık ki listede Türkiye yok ve fiyatlar henüz şirketin resmi küresel web sitesinde açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde muhtemelen bu konuda daha fazlasını ve potansiyel bir pazar genişlemesi bilgisi duyacağız.