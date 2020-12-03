Güçlü bir LinkedIn profili oluşturmak önemlidir. LinkedIn ile ticari itibar oluşturmak, profesyonel ağınızı genişletmek ve işletmelerin ve bağlantıların tam olarak kim olduğunuzu ve ne yaptığınızı bilmelerine yardımcı olmama fırsatı elde edersiniz.

İyi Bir Linkedin Profili Oluşturmak

Her zaman içerik eklemeye ve güncellemeye devam etmek de etkilidir. Kendinizi başarılı bir şekilde pazarlama şansınızı artırmak için güçlü bir LinkedIn profilini nasıl oluşturacağınızı göstereceğiz.

Resminiz

Öncelikle resminiz yüzünüz olmalıdır. Dümdüz ileriye baktığınız basit bir vesikalık seçtiğinizden emin olun. Yeniden profesyonel bir fotoğraf çektirmek bile faydalı olabilir. Profil fotoğrafı eklemek, görüntüleme sayınızı, fotoğrafı olmayan birine kıyasla 14 kat artırır.

Başlığınız

Başlığınızda, yaptığınız şeyi herkese açıklamak için profilinizin başında 120 karakter var. Birçok kişi sadece resmi iş unvanını koyar. Bu da iyi olsa da, LinkedIn'ı kullanmanın çok daha etkili bir yolu, sizi olabildiğince pazarlanabilir kılan ve aynı zamanda doğru kişiler tarafından keşfedilmenize yardımcı olan açıklayıcı ve ilgi çekici anahtar kelimeler seçmektir. Sonuçta LinkedIn Google gibi bir arama motorudur.

Özetiniz

Özetiniz sizin yaratıcı olmanız için bir fırsattır. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, bir infografik ve hatta bir video sunumunuzu dahi dahil edebilirsiniz. Benzersiz ve büyüleyici bir özet bölümü oluşturmaya çalışın. Sonuçta, bunlar insanların okuyacağı ilk cümlelerdir. CV'nizin özetini eklemekten daha yaratıcı çözümler bulabilirsiniz.

4. Deneyiminiz

LinkedIn profilinizin ana gövdesidir. CV'nizle aynı şekilde, deneyiminizi, uzmanlığınızı ve becerilerinizi sergileyebileceğiniz alandır. Ayrıca daha önce nerede çalıştığınızı, ne kadar süreyle çalıştığınızı ekleyebilir ve rollerinizi ve işlevlerinizi özetleyebilirsiniz. Mevcut pozisyonlarınızı ve en az iki diğer pozisyonu daha buraya dahil etmek önemlidir.

5. Anahtar Kelimeler ve SEO

Arama motoru optimizasyonu (SEO) için, özellikle Özet ve Deneyim bölümlerinde olmak üzere profilinizin tamamına anahtar kelimeler eklemeye çalışın. İşe alım uzmanları LinkedIn'i kullandıklarında, belirli sektöre özgü anahtar kelimeleri kullanırlar. Bunlar, LinkedIn'deki arama sonuçlarında görünmenizi sağlayacak terimlerdir.

Beceriler ve Onaylar

Bu özellik, kullanıcıların profillerinin Beceri ve Uzmanlık bölümünde listeledikleri beceriler için bağlantılarını onaylamalarını sağlar. 50 beceriye kadar dahil edebilseniz de, 3-5 genellikle iyi bir sayıdır. Genel olarak, insanlar yalnızca uzmanlarla ilgilenmek ister, çok fazla beceri listelerseniz, bir uzman gibi görünmezsiniz.

Öneriler

Öneriler, iş piyasasında itibarınızı artırmanın en değerli araçlarından biridir. Bununla birlikte öneriler isteme ve önerileri takip etme konusunda proaktif olmanız gerekir. Öneriler, çeşitli kişilerden, işverenlerden, meslektaşlardan, mentorlardan, memnun müşterilerden veya sizinle çalışan ve becerilerinizden veya tavsiyelerinizden yararlanan herhangi birinden gelebilir.

Gruplar ve Dernekler

Gruplar, benzer işleri üstlenen veya sizinle benzer ilgi alanlarına sahip insanlarla ilişki ve ağ kurmanın mükemmel bir yoludur. Mümkün olduğunca çok sayıda ilgili gruba katılın ve sohbetlere katkıda bulunun. Başlangıç olarak kolejinizin veya üniversitenizin mezunlar grubuna katılabilirsiniz. Tartışmalara katkıda bulunurken, konuşmaya fayda sağlamak ve ilginizi ve değerinizi göstermek için uzmanlığınızı kanıtlamaya çalışın.

Profilinizin Tamamen Tamamlandığından Emin Olun

LinkedIn profiliniz tamamen tamamlanmışsa, arama sonuçlarında kat ve kat daha fazla görünecektir. Bu nedenle profilin %100 tamamlandığından emin olun.