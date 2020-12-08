Samsung Galaxy Note20 Ultra, Samsung'un katlanamayan sınıftaki en yeni amiral gemisi olacak. Bu nedenle Samsung insanlara Note 20 Ultra'nın Yılbaşı için ne kadar harika bir hediye olduğunu hatırlatma peşinde. Bu amaçla cihazın profesyonel sınıf kamerasına dikkat çeken harika bir yeni tanıtım videosu hazırladı.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın Pro Sınıf Kamerası İçin Tanıtım Videosu

Video, Galaxy Note20 Ultra'nın profesyonel düzeyde video kayıt yeteneklerini vurguluyor. Ve bunu göstermenin en harika yolunun Note 20 Ultra ile bir paten dansçısını videoya almak olduğuna karar vermiş. İşte video:

8K çözünürlük ve Super Steady resmi paylaşımda belirtilen önemli özelliklerden bazılarıdır. Bununla birlikte, videonun kendisi 1080p olarak yüklenmiş; bu da Super Steady modunun hızlı tempolu videoları yukarıdaki gibi 1080p çözünürlükte kaydettiği göz önüne alındığında mantıklıdır.