Apple'ın birinci sınıf kulak üstü kulaklıkları çıkış yapmaya hazır – AirPods Max ile tanışın. Derhal belirtelim, AirPods Max büyük emekle kazandığınız paranızın 549 $'ını talep ediyor. Bu fiyat karşılığında size Aktif Gürültü Engelleme (ANC), Uyarlanabilir EQ ve yüksek kaliteli ses sağlar. Tüm bunlar, birinci sınıf kablosuz Bluetooth 5.0 ses deneyimi için Apple’ın kendi H1 yongasıyla desteklenmiş. Kulaklıklarda fiziksel bir bağlantı noktası da var – pili şarj etmek için tasarlanmış bir lightning yuvası var. Uzamsal ses veya ANC etkinken tek bir şarjla 20 saate kadar çalıştığı söyleniyor.

Apple'dan Gürültü Engellemeli AirPods Max Kulaklık

Kulaklıkta Apple Watch tasarımından esinlenen Digital Crown var ve hassas ses seviyesi kontrollerinin yanı sıra sesi çalma veya duraklatma, parçaları atlama, telefon aramalarını cevaplama veya sonlandırma ve Siri'yi etkinleştirme özellikleri sunar. Bunlar tekli, çiftli ve üçlü dokunuşlarla veya basılı tutularak etkinleştirilir, bu da tek bir tuşu son derece önemli yapar.

Ayrıca, ANC ve Şeffaflık modu arasında bulunan özel bir Gürültü kontrol düğmesi var. İkincisi, ortam sesini yükseltmek için. Göz ardı bir bilgi parçası da kulaklığın açılması ve kapatılmasıyla ilgili bir düğmeden söz edilmemiş olmasıdır.

Apple, AirPods Max'i optik ve konum sensörleriyle de donattı. Kulağınızdan kulaklığı kaldırmanız sesi duraklatır. Ayrıca AirPods Max, kullanıcının baş konumu hakkında bol miktarda veri toplar; Apple bunu Mekansal Ses ve Uyarlanabilir EQ özellikleri için kullanıyor.

AirPods Max, toplamda dokuz mikrofonla birlikte gelir – altısı yalnızca aktif gürültü önleme içindir ve biri ses alma için kullanılır. Diğer ikisi ise çift görevlerde kullanılır.

Adaptive EQ, sesi gerçek zamanlı olarak ses kaynağı ve ortam gürültüsü koşullarına göre ayarlar.

Uzamsal Ses, iPhone ve iPad kullanıcılarına zaten aşina olabilir. Ses kaynaklarını uzaya sanal ve dinamik olarak yerleştirerek etkileyici bir sinema deneyimi vaat ediyor. Bu özellik 5.1, 7.1 ve Dolby Atmos formatlarında kaydedilen içerikler içindir ve AirPods Max içindeki jiroskop ve ivmeölçeri kullanır ve ayrıca uyumlu iPhone veya iPad'leri de destekler.

AirPods Max, Apple'a göre "özel akustik tasarım" düşünülerek dizayn edilmiş. Harika görünümlü nefes alabilen örgü kafa bandı, 385 gramlık yüksek ağırlığı (Sony XM4 254 gram ağırlığında) daha geniş bir alana dağıtmak ve hissettiğiniz basıncı azaltmak için tasarlanmış. İçeride, iç içe geçmeli ve kulak kapaklarının bağımsız olarak dönmesine izin veren paslanmaz çelik bir çerçeve var.

Bununla birlikte, katlama mekanizması olmaması dikkate değer bir eksiklik. Kulaklığı sadece düz bir şekilde yatırabilirsiniz. Yine de Apple, AirPods Max'i taşımak için kutuda Smart Case sunuyor. Kulaklıkları kasanın içine koymak, otomatik olarak ultra düşük bir güç durumunu tetikler.

Renk seçenekleri arasında uzay grisi, gümüş, gök mavisi, yeşil ve pembe bulunur. Siparişler bugünden itibaren verilebilir ve ilk siparişler 15 Aralık'ta gönderilecektir. MSRP ABD'de 549 $, Avrupa kıtasında 600-629 € ve İngiltere'de 549 £.