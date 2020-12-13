ABD'li Okullar Telefon Hack'leyen Araçlar Satın Alıyor

Yeni bir rapora göre bazı ABD okulları okulda öğrencilerin telefonlarının şifresini çözmek için telefon kırma donanımı satın alıyor. Okul yetkililerinin, öğrencilerin sahip olduğu akıllı telefonlara el koyma ve arama yapma izni almalarına dahi gerek yok.

Amerikalı Okullar Telefon Hack'leyen Araçlar Satın Alıyor

Rapor, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı okulların Cellebrite gibi şirketlerden nasıl telefon kırma sistemleri satın aldığını gösteriyor. Bu araçlar, okul yetkililerinin öğrencilere ait akıllı telefonların şifresini çözmesine ve öğrencilerin silmiş olabileceği verileri incelemelerine olanak tanıyor.

Cellebrite, öncelikle FBI gibi devlet kurumları için telefon korsanlığı araçları üretir. Bu araçlar, şüphelilerin telefonlarını kırmak için kullanılıyor. Şüphelilerin telefonlarında suç işlendiğine dair kanıtlar bulunabilir ve uygun emirler ile kolluk kuvvetleri, akıllı telefon güvenliğini aşmak ve verilere erişmek için telefon kırma donanımını kullanabilir.

Okulların bu sistemlerin emrinde olması kendi başına endişe verici. Daha da endişe verici olan şey, okul yetkililerinin okuldaki telefonları aramak için arama iznine ihtiyaç duymaması. Öğrencinin yanlış bir şey yaptığından makul ölçüde emin oldukları ve telefonun da kanıt taşıdığı şüpheli olduğu sürece, o telefonu yasal olarak ele geçirip hack'leyerek verilerini inceliyorlar.

Raporlar ABD'deki en az sekiz okulun, Cellebrite dahil birkaç farklı şirketten telefon hack'leme donanımı satın aldığını doğruluyor. Bir okul, ekipman için neredeyse 12.000 dolar harcamış.

Bir okul görevlisi, herhangi bir nedenle, öğrencinin telefonunda neler olup bittiğini kontrol etmek isterse, bunu yapmasını engelleyen hiçbir şey yok. Öğrencinin yasayı veya bir okul politikasını çiğnediğinden makul ölçüde şüphelendiklerini kanıtlayabildikleri sürece öğrenci telefonunu vermek zorunda. Aslında çoğu öğrenci, öğretmenlerin okulda disiplin nedenleriyle telefonlarını almaları fikrine alışmış durumda. Muhtemelen alışık olmadıkları şey, okul yetkililerinin isterlerse o telefona girebileceklerini bilmeleridir.