Yeni bir rapor, İsrailli bir güvenlik şirketinin mobil reklamları nasıl akıllı telefon güvenliğini tehlikeye atarak kullandığını gösteriyor.

Şirket, uygulama geliştiricilerinden toplanan verileri kullanarak akıllı telefon kullanıcılarını yalnızca bir metre gibi yüksek bir doğrulukla bulabiliyor.

Görünüşe göre uygulama ile ilgili teknik olarak yasa dışı hiçbir şey yok.

Forbes'un yeni raporu, "Bsightful" adlı İsrailli şirketin mobil reklamları şeytani bir şekilde akıllıca kullandığını gösterdi. Şirket, uygulama geliştiricilerinden kullanıcılar hakkında ücretsiz olarak sunulan bilgileri kullanarak, çoğu kişiyi minimum bilgi ile bulabiliyor. Bsightful, bu verileri satıyor.

Telefon Reklamı Üzerinden Konumunuzu Buluyorlar

Bsightful, son derece gizli bir şirkettir. Forbes, bununla ilgili yalnızca en temel ayrıntıları çözebildi. Bununla birlikte, rapor, akıllı telefon güvenliğinizi ciddi şekilde tehlikeye atabilecek mobil reklamlar aracılığıyla konum bilgilerini toplamanın ne kadar kolay olduğunu gösteriyor.

Bir reklamveren olduğunuzu varsayalım. Bir mobil uygulama içinden reklam alanı satın almak istiyorsanız, bu uygulamayı kullanan kişilerin potansiyel olarak ürününüzü satın alacak kişiler olduğundan emin olmak istersiniz. Örneğin, sakal tıraş makinesi satıyorsanız, bir kadın moda uygulamasına reklam vermek istemezsiniz çünkü bu kitle o ürünü satın almayacaktır.

Reklamverenlerin doğru uygulama kitlesiyle eşleşmesine yardımcı olmak için Talep Tarafı Platformları veya TTP'ler var. Bir DSP kullanarak, uygulama geliştiricileri kullanıcı veri bilgilerini yükler ve reklamverenler bu bilgileri reklamları için en iyi yeri bulmak için kullanır.

Konumlar Hükümete, Polise ve Diğer Kuruluşlara Satılıyor

Forbes'a göre Bsightful uygulama geliştiricilerinden ücretsiz olarak sunulan bu kullanıcı verilerini toplamak amacıyla kabuk DSP'ler oluşturuyor. Arada sırada kendilerini meşru göstermek için reklam sunuyorlar ancak temel DSP'leri tamamen verilerle ilgili. İddiaya göre, Bsightful daha sonra bu bilgileri hükümetlere, polise veya diğer kuruluşlara satıyor.

Bu yöntemlerden toplanan veriler, doğrudan konum verileri toplamak kadar güvenli değil ve akıllı telefonunuzun genel güvenliğini tehlikeye atacak kadar riskliler. Bir kuruluş telefon numarasından başka hiçbir şey kullanmadan birinin konumunu bir metrelik doğrulukla bulabiliyor.

Elbette bunun işe yaraması için kişinin telefonunda ilgili uygun uygulamanın olması şart ve bu uygulamanın bilgilerinizi reklamlar için kullanmasına izin vermiş olmalısınız. İzinler konusunda çok katı olan ve reklam engelleyiciler kullanan kullanıcıların bu şekilde izlenmesi daha zor.