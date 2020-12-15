2019'da Samsung, Galaxy A ve M serisinin gelişiyle akıllı telefon serisinde devrim yarattı. Bu yıl şirket orta sınıf segmentini daha da genişletti ve 5G modellerini tanıttı. Şimdi şirket orta sınıf akıllı telefonlarda 2021 dalgasını başlatmaya hazırlanıyor. 2020'nin en çok satan akıllı telefonları olan Galaxy A51 ve Galaxy A71'in devam filmlerine hazır olun. Şirket Galaxy A52 ve Galaxy A72'yi piyasaya sürecek. İkiliye dair ilk detaylar web'de ortaya çıkmaya başladı. Bugün, Galaxy A72 5G tasarımına dair doğrulanmış kasa görselleri ortaya çıktı. Cihaz büyük ve sürpriz olmayan bir dörtlü kamera kurulumuna sahip.

Samsung Galaxy A72 Geliyor

Güney Koreli dev birkaç ay önce Galaxy A72 isminin ticari markasını aldı. Eylül ayında A72'nin beşli kamera kurulumuyla gelen ilk Samsung telefon olacağına dair söylentiler çıkmaya başladı. Ancak geçen hafta bir kaynak telefonun aslında daha geleneksel dörtlü kamera kurulumuyla geleceğini belirtti. Yeni sızdırılan kasa görüntüleri bu iddiaları doğrular nitelikte.

Sızan yeni görüntüler, güvenilir Hintli sızıntı kaynağı Sudhanshu Ambhore'dan geliyor. Görüntülere göre telefon, dört kameradan oluşan dikdörtgen bir kamera alanıyla geliyor. Selefi A71'e oldukça benziyor. Buradaki en büyük fark daha büyük ve muhtemelen daha iyi görüntü sensörlerine sahip olması.

Söylentilere göre Galaxy A72 5G, 64MP birincil sensör, 12MP ultra geniş ünite, 8MP 3x telefoto zoom kamera, 5MP makro ve 5MP derinlik sensörü barındıracak. Söylentiler beş kamera diyordu ancak artık telefonun beşli kamerayla gelmediğini biliyoruz. Bu nedenle, 8MP 3x telefoto lensin bu fiyatlandırma noktasındaki bir cihaz için bir gerçekçi olmadığını varsayabiliriz. İki küçük kamera muhtemelen makro ve derinlik sensörleri olacak.

Telefon, alt kısımda bir hoparlör ızgarası, birincil mikrofon ve 3,5 mm kulaklık girişi ile çevrili bir USB-C bağlantı noktasıyla birlikte gelecek. İkincil mikrofon üstte olacak, açma / kapama düğmesi, ses seviyesi sağ tarafa yerleştirilmiş olacak. Bu telefonun Ocak ayında Galaxy A52 ile birlikte çıkmasını bekliyoruz. Her iki cihaz da muhtemelen kutudan çıkar çıkmaz Android 11 tabanlı One UI 3.0 çalıştıracak.