Ekim ayındaki raporlar, Apple'ın ikinci nesil AirPod'unun halefinin, aktif gürültü iptali (ANC) özelliği olmadan AirPods Pro'ya benzeyen bir tasarımla geleceği yönündeydi. Yani karşımızda Apple imzalı benzer bir kulak içi kulaklık tasarımı olacaktı. Şimdi Güney Koreli teknoloji haber medyası Elec bu iddiaları destekliyor ve bir sonraki AirPod'un 2021'in ilk yarısında piyasaya sürüleceğini öne sürüyor.

Apple AirPods 3 Aynı AirPods Pro Gibi Görünecek

Endüstri uzmanlarından edinilen bilgilere dayanarak, 3. nesil AirPods, SiP muhafazası içinde yeni nesil Apple H1 yonga çekirdekleri ile gelen mevcut AirPods Pro ile aynı tasarıma sahip olacak. Yeni söylenti, AirPods 3'ün mevcut AirPods Pro’nun 249 $'lık lansman fiyatından %20 daha ucuz olacağını gösteriyor.

Yeni uygun fiyatlı AirPods 3'ün üretimlerinin 2021'in başlarında başlaması bekleniyor. Geçmiş söylentilerde ayrıca AirPods Pro'nun bir sonraki versiyonun daha yuvarlak, sapsız bir gövdeye yani kompakt yapılı bir form faktörüne sahip olacağını belirtmiştir.