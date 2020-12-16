Samsung, dört adede kadar katlanabilir cihaz ve Galaxy Note 21 dahil olmak üzere 2021 için geniş bir ürün yelpazesine sahip. Ayrıca, biri şu anda sızdırılmış olan birkaç orta sınıf telefon üzerinde de çalışıyor. Galaxy A72 5G delikli bir ekranla geliyor ve 2021'e damgasını vuracak.

Galaxy A72 5G'nin Tüm Özellikleri ve Tasarımı

Steve Hemmerstoffer, Samsung’un orta sınıf serisinin üstüne oturacak yeni Galaxy A72 5G'yi gösteren yeni bir CAD tabanlı render seti yayınladı.

Önden bakıldığında Galaxy A72 5G, yakın zamanda sızdırılan Galaxy A52 5G ve üst düzey Galaxy S21'in bir karışımı gibi görünüyor. Samsung, selfie kamerası için delikli ve nispeten ince çerçeveli bir düz ekran seçmiş.

Hemmerstoffer tarafından elde edilen bilgilere göre, ekran 6,7 inç boyutundadır. Bu, çerçeveler telefonun 165 x 77.4 x 8.1 mm'lik genel boyutlarda olmasını sağlar.

Çerçeveden bahsetmişken, Samsung'un yapı malzemesi olarak alüminyumu seçtiği görülüyor. Yine de bu tasarım telefonun arkasına kadar uzanmıyor – yani Galaxy A72 5G genel olarak plastik.

Arkada dört kamera var

Ürünü ters çevirmek, yaklaşan Galaxy S21 5G serisinden çok Galaxy S20 FE 5G gibi son Galaxy akıllı telefonlarını anımsatan bir kamera tasarımını ortaya çıkarıyor.

Çerçeveyle uyumsuz duran kamera bölümünde dört sensör bulunur. Teknik özellikleri ve işlevleri henüz sızdırılmadı, ancak 64 megapiksellik bir ana kamera bekleniyor. Hemen yanında LED flaş var.

Tasarımın geri kalanından bahsetmeden önce, Samsung'un diğer orta sınıf Galaxy cihazlar gibi telefonun arkası için desenli bir kaplama seçmiş olduğunu belirtmekte fayda var.

Samsung, kulaklık jakını bir yıl daha elinde tutuyor

Samsung, bu yılın başlarında amiral gemilerindeki kulaklık jakını kaldırdı, ancak daha ucuz ürünlerde bunu yapmayı planlamıyor. Galaxy A72 5G'nin alt kısmında 3,5 mm jak var. USB-C bağlantı noktasının ve hoparlörün yanında bulunur.

Sağ tarafa doğru göz gezdirirseniz, bir ses yükseltici ve güç düğmesi bulacaksınız. Şaşırtıcı olmayacak şekilde, özel bir Bixby veya Google Assistant düğmesi yok. Cihazda ekran içi parmak izi tarayıcısı var.