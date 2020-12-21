Apple ProRaw Nedir ve Nasıl Açılır?

ProRaw nedir ve bir iPhone'da nasıl açılır? iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'te bulunan yeni format, fotoğrafçılara hesaplamalı fotoğrafçılık zekası ile ham düzenlemenin esnekliğinin kombinasyonunu sunuyor.

Apple ProRaw Nasıl Açılır?

Apple ProRaw artık iOS 14.3'ün bir parçası olarak iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Max için mevcut. İlk adım, Ayarlar> Genel> Yazılım güncelleme'ye giderek bu iOS sürümüne güncellediğinizden emin olmaktır.

Hepsi tamamsa artık kamera ayarlarınızda Apple ProRaw'ı açma seçeneğine sahip olmalısınız. Bu seçeneği bulmak için Ayarlar> Kamera> Biçimler'e gidin ve Apple ProRaw seçeneğini açın (aşağıdaki resimde olduğu gibi).

Bir uyarı: ProRaw görüntüleri HEIC / JPEG gibi standart sıkıştırılmış dosyalardan önemli ölçüde daha büyüktür (on kattan fazla), bu nedenle her zaman yeni biçimi kullanmak depolamanızı doldurabilir.

Neyse ki, yukarıdaki yöntemi kullanarak ProRaw'ı açmak, ayarı kalıcı olarak açık bırakmaz. ProRaw fotoğrafı çekmek için kamera uygulamasında RAW simgesine (varsayılan olarak üstü çizili) dokunmanız gerekir. Bu kapatıldığında, iPhone'unuz varsayılan olarak "kamera yakalama" ayarlarınızdaki biçime (HEIF veya JPEG) dönecektir.

ProRaw'ın her zaman açık olmasını istiyorsanız o halde bunu ayarlardan yapmanız gerek: Ayarlar> Kamera> Ayarları Koru bölümünden açık bırakabilirsiniz. Ancak çoğu insan için Apple ProRaw, belirli durumlar için (örneğin, gece veya parlak güneş ışığı ve karanlık gölgelerin olduğu zıt durumlarda) kullanılmaya uygundur. İşte nedeni.

Ne Zaman ProRaw Kullanmalı?

Neden Apple ProRaw'ı bazen kullanmak isteyeceğinizi açıklamak için şunu cevaplayalım: Neden farklı fotoğraf biçimleri var?

Gereksiz bir şekilde karmaşık görünse de, görüntü formatlarıyla ilgili seçeneklere sahip olmak çok yardımcı olabilir, otomatik veya manuel araba kullanmak arasında seçim yapmak gibidir.

Muhtemelen ham (RAW) fotoğraf formatını zaten duymuşsunuzdur. Bu, fotoğraf formatı spektrumunun 'profesyonel' ucuna denk geliyor çünkü bu dosyalar neredeyse tamamen işlenmemiştir. Olumsuz yanı, boyutları ve karmaşıklığıdır, ancak önemli fayda, size verdikleri düzenleme özgürlüğünün miktarıdır.

RAW bir fotoğrafla, fotoğrafın beyaz dengesini, pozlamasını, tonlarını ve rengini sonradan ve görüntü kalitesini bozmadan tamamen değiştirebilirsiniz.

Bu anlamda JPEG ve HEIF dosyaları tam tersidir. Onlarsa hızlı ve kullanışlıdırlar, ancak aynı zamanda deklanşöre bastıktan sonra artık kurtaramayacağınız önemli fotoğrafik güzellikleri ortadan kaldırırlar.

ProRAW'ın Özelliği

Peki, Apple ProRaw tüm bunların neresinde? Kısacası insanlar iki dünyanın da özelliklerini sunuyor. Hem RAW'dan daha pratik ve hızlı hem de RAW gibi fotoğrafın özelliklerini düzenlemeye elverişlidir. Dahası, RAW'da görüntü genelde tatmin edici olmazken ve düzenleme gerektirirken, ProRAW ile görüntü halihazırda bir miktar işlenmiş ve güzelleştirilmiş olur. Bundan güzel ne olabilir?