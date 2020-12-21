Akıllı telefonunuzdaki PIN kodunu unutursanız, SIM kartınızın kilidini açmak için PUK kodunu kullanmanız gerekir. SIM kartınızın kişileriniz gibi kişisel verileri sakladığını düşünürsek PUK'un önemi ortada. Bu eğiticide SIM kartın kilidini açmak için PUK kodunu nerede ve nasıl kullanacağınızı gösteriyoruz:

Kilitlenen SIM Nasıl Açılır? (Android Telefon)

Prosedürler tüm Android destekli cihazlarda benzerdir, bu nedenle Samsung, Huawei, OnePlus veya başka bir üreticiden bir akıllı telefonunuz olsa bile adımlar sorun olmamalı.

Önce, PUK Kodu Nedir ve Nerede Bulunur?

PUK, kişisel kilit açma anahtarı'nın (Personal Unblocking Key) kısaltmasıdır. Bazen PUC olarak yani kişisel blokaj kaldırma kodu olarak da adlandırılır. Cihazı başlatırken veya SIM PIN kodunu değiştirmeye veya çıkarmaya çalışırken akıllı telefonunuza üç kez yanlış PIN kodu girerseniz, SIM kartınız PUK kilitli hale gelir. PUK kodu, SIM kartının kilidini açmanın alternatif yolu oluyor.

PUK kodu size verilen SIM kart ambalajında yer alır. Kaybettiyseniz müşteri hizmetlerine başvurabilirsiniz.

Android SIM Kartınızın Kilidini Açmak için PUK Kodunu Kullanın

Üç kez yanlış girilen SIM kilitlenir. Cihazınızın kilidini açmak için operatörünüze başvurabilirsiniz. Ancak telefonunuz şimdi PUK ekranını göstererek "SIM kalıcı olarak kullanılamaz hale gelmeden önce 10 deneme hakkınız kaldı" diyecek ve "SIM KARTINIZ PUK KİLİTLİ." olacak. SIM'inizin PUK kodunu girin ve devam etmek için onay işaretine basın.

Doğru PUK kodunu girdikten sonra, Android cihazınız SIM'inizin mevcut PIN kodunu siler ve sizden yeni bir tane ayarlamanızı ister.

İstenen PIN kodunu girin ve onay işareti düğmesine dokunun.

Akıllı telefonunuzun kilidi açıldı. Android cihazınız mobil ağınıza bağlanana kadar birkaç saniye bekleyin. Sol üst köşede listelenen mobil operatörünüzü gördüğünüzde işlem tamamdır.