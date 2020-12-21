PUK kodu veya Kişisel Kilit Açma Anahtarı, akıllı telefonlarımızda, tabletlerimizde ve diğer mobil cihazlarımızda kullanılan tüm modern SIM kartların bir güvenlik özelliğidir. Üç kez yanlış PIN kodu girerseniz, SIM kartınız kilitlenir ve kilidini açmak için PUK koduna ihtiyacınız olur. PUK kodu her SIM kart için benzersizdir ve çok fazla kez (genellikle on) yanlış girilmesi SIM'inizi devre dışı bırakabilir, bu nedenle doğru kodu kullanmak önemlidir. Bu eğitimde SIM kartınızın PUK kodunu nasıl bulacağınızı ve mobil cihazınızı kullanmaya nasıl devam edeceğinizi göstereceğiz:

PUK Kodu Nasıl Bulunur?

PUK kodunu SIM kart ambalajından alın

Bir SIM kart satın aldığınızda, küçük bir pakette gelir ve PUK kodu da buna dahildir. Hala paketiniz varsa, SIM'in çıkarıldığı plastik kartı bulun. 8 haneli PUK kodu, SIM PIN kodu ile birlikte arka tarafta olur.

Arka yüzdeki PUK kodunu göremiyorsanız, kazımanız gerekebilir. Yukarıdaki resimde Vodafone kartında görüldüğü gibi plastik kartın arkasında kazılabilir bir alan var.

Alanı nazikçe kazıyıp PUK kodunuzu ortaya çıkarmak için bozuk para, anahtar veya metal herhangi bir şey kullanın.

Ambalajı bulamazsanız endişelenmeyin. PUK kodunu mobil operatörünüzden de alabilirsiniz.

PUK kodunu almak için mobil operatörünüzün web sitesinde oturum açın

Çoğu mobil operatör, müşterilerine çevrimiçi hesaplar sunar. Sizin için de böyleyse, mobil operatörünüzün resmi web sitesine gidin ve kimlik bilgilerinizle oturum açın. PUK kodu profilinizin altında listelenmelidir. Her web sitesi farklı olduğundan, ihtiyacınız olanı bulmak için PUK kodunu alma veya SIM kartın kilidini açma seçeneğini arayın.

PUK kodunu almak için mobil operatörünüzü arayın

Bazıları PUK kodunu telefon üzerinden almayı daha kolay bulur. Mobil operatörünüzün müşteri destek servisini arayın ve sorununuzu açıklayın. Bazı güvenlik sorularını (genellikle adınız, doğum tarihiniz, adresiniz vb.) yanıtlayarak kimliğinizi kanıtladığınızda, PUK kodunuzu söylemeleri gerekir.